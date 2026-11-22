UBND Tp. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 phê duyệt giá đất cụ thể tại thời điểm 29/10/2018 làm cơ sở thu nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) do điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với Dự án Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury, trên địa bàn phường An Hải.

Giá đất cụ thể được phê duyệt đối với khu đất dự án theo quy hoạch trước và sau điều chỉnh

Đối với quy hoạch trước điều chỉnh, giá đất các thửa đất số 29, 30, 31, 32, tờ 10, các lô A1, A2, A3, A4 thuộc khu biệt thự cao cấp Redstar lần lượt là 85.116.409 đồng/m², 195.359.366 đồng/m², 183.453.439 đồng/m² và 184.695.241 đồng/m². Giá đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất 50 năm là 29.721.599 đồng/m².

Đối với quy hoạch sau điều chỉnh theo Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 29/10/2018, giá đất khu đất Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury, gồm 1.185,8m² đất ở xây dựng khối căn hộ, 1.439,3m² đất thương mại dịch vụ xây dựng khối khách sạn và 2.866m² đất thương mại dịch vụ thuộc phần không xây dựng, được phê duyệt là 96.734.786 đồng/m².

Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Tp. Đà Nẵng được giao thực hiện chuyển thông tin địa chính, hồ sơ kèm theo sang Thuế Tp. Đà Nẵng để làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính. Thuế thành phố căn cứ giá đất được phê duyệt để thông báo nghĩa vụ tài chính cho Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam theo quy định.

Giá đất cụ thể tại quyết định được áp dụng làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính kể từ ngày ký Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc cho phép Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án.

Lưu ý, Quyết định số 5316/QĐ-UBND chỉ có hiệu lực áp dụng khi được Cơ quan Kiểm toán Nhà nước xem xét, thống nhất bằng văn bản.