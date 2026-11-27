Một góc đường dẫn lên cầu Tam Giang, đoạn thôn Hò a An nước đọng. Ảnh: Tấn Thành.

Ngày 27/11, ghi nhận thực tế của PV, tại khu vực đường dẫn lên cầu Tam Giang, đoạn thôn Hòa An, xã Núi Thành dài hơn 200m chưa được đổ bê tông và hoàn thiện đồng bộ. Khi mưa lớn, nước đọng thành vũng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều gặp khó khăn. Vì vậy, các phương tiện lưu thông qua khu vực phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), nhất là đối với xe máy, học sinh đạp xe đi học qua khu vực này.

Chị Nguyễn Thị Vy, ở thôn Hòa An cho biết, mỗi khi mưa lớn, đường dẫn lên cầu Tam Giang lại đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Đây là tuyến giao thông quan trọng, có lưu lượng phương tiện đông, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân lên trung tâm xã, các khu công nghiệp và cảng Tam Giang.

Tuy nhiên, đường dẫn chậm hoàn thiện khiến việc lưu thông gặp nhiều trở ngại. Đáng lo ngại, tại khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, rất may chưa gây thương vong về người.

Ông Bùi Minh Dũng bức xúc mưa lớn đường dẫn lên cầu Tam Giang ngập nước. Ảnh: Chí Đại.

Ông Bùi Minh Dũng, ở xã Núi Thành cho rằng, tình trạng đọng nước trên đường dẫn lên cầu Tam Giang mỗi khi mưa lớn không chỉ gây bất tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân sống dọc hai bên đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Theo ông Dũng, tuyến đường có đông phương tiện qua lại, vì vậy việc chậm hoàn thiện các hạng mục càng khiến người dân lo lắng. Ông mong các đơn vị liên quan sớm đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục tình trạng đọng nước, hoàn thiện mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Theo ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành, cầu Tam Giang bắc qua sông Trường Giang, thuộc xã Núi Thành, được khởi công vào tháng 4/2017, với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Công trình có chiều dài hơn 210m, rộng 11m; đường dẫn hai đầu cầu dài gần 470m. Dự án do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư, Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt thi công. Hiện nay, dự án đã được chuyển giao cho UBND xã Núi Thành làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành sau 15 tháng thi công, đưa vào khai thác từ tháng 7/2018. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến dự án kéo dài nhiều năm.

Đến nay, phần cầu cơ bản hoàn thành, song một số hạng mục đường dẫn chưa được thi công đồng bộ. Trong đó, đường dẫn lên cầu phía thôn Hòa An, xã Núi Thành vẫn còn dang dở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đường dẫn lên cầu Tam Giang, đoạn qua thôn Hòa An dang dở. Ảnh: Tấn Thành.

Ông Hoàng Châu Sơn nói thêm, UBND xã Núi Thành nhận thức rõ trách nhiệm việc chậm hoàn thiện công trình. Thời gian qua, địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại. Dự kiến, đến ngày 30/12/2026, đường dẫn lên cầu Tam Giang sẽ hoàn thành, bảo đảm việc lưu thông của người dân thuận lợi và an toàn.

Việc sớm hoàn thiện đường dẫn cầu Tam Giang không chỉ góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân, bảo đảm điều kiện đi lại thông suốt, an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.