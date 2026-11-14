Đà Nẵng được giao đăng cai nhiều giải thể thao năm 2027

TP Đà Nẵng tiếp tục được chọn đăng cai nhiều giải đấu quốc gia và quốc tế, đặc biệt là thể thao dưới nước.

Giải vô địch bóng ném bãi biển quốc gia, các đội mạnh Bowling quốc gia, vô địch Bowling quốc gia, vô địch bơi trẻ quốc gia, vô địch cờ tướng trẻ xuất sắc quốc gia, vô địch cờ vua trẻ quốc gia, đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia, Sailing vô địch trẻ quốc gia, đua thuyền Rowing biển vô địch U.19 và U.23 quốc gia, thuyền Sailing vô địch quốc gia, ván chèo đứng vô địch trẻ quốc gia và vô địch các CLB toàn quốc, vô địch lặn trẻ quốc gia, vô địch trẻ và vô địch các nhóm tuổi Roller Sports quốc gia, cùng giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia.

Cùng với các sân chơi cấp quốc gia, Đà Nẵng được chọn tổ chức nhiều giải đấu quy mô quốc tế, gồm: Giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á, Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, Giải vô địch vật U.17 và U.23 châu Á, Giải vô địch vật bãi biển thế giới.