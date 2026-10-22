Đà Nẵng được định hướng trở thành đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, thông minh, giàu bản sắc

Theo quy hoạch, đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á; từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc. Ảnh: Thanh Hải

Về tính chất đô thị, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; cực tăng trưởng về du lịch; trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học và công nghệ; đô thị có vị trí chiến lược trong hệ thống đô thị quốc gia, đầu mối giao thông và viễn thông chiến lược, kết nối đồng bộ các loại hình vận tải quốc gia.

Đà Nẵng là trung tâm thương mại tự do, tài chính, văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm kết nối, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; trung tâm trung chuyển hàng hóa và giao thông quốc tế thông qua hệ thống cảng biển, cảng hàng không; cửa ngõ ra biển quan trọng của tiểu vùng sông Mekong kết nối với ASEAN và quốc tế.

Là cực tăng trưởng phía Bắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với vùng Bắc Trung Bộ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các nước ASEAN; trung tâm liên kết, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Đà Nẵng sẽ phát triển theo chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Ảnh: Thanh Hải

Tổ chức không gian “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”

Đà Nẵng sẽ phát triển theo chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Ba vùng phát triển gồm vùng ven biển phía Đông, tập trung phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị; vùng trung du, miền núi phía Tây, tập trung vào sinh thái, nông nghiệp và di sản; vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác.

Ba cực phát triển gồm cực phía Bắc, bao gồm khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, Điện Bàn, Hội An cùng các khu đô thị lấn biển, tập trung phát triển dịch vụ, tài chính, du lịch, di sản, công nghiệp công nghệ cao và logistics; cực phía Nam gồm Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành, tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cực liên kết Nam Hội An gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, tập trung phát triển đô thị mới, du lịch và thương mại.

Đà Nẵng là trung tâm văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm kết nối, lan tỏa các giá trị di sản thế giới. Ảnh: Thanh Hải

Hai trục liên kết Bắc - Nam gồm trục phía Đông và trục phía Tây. Trục phía Đông gắn với các hệ thống giao thông quốc gia như quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường bộ ven biển, đường sắt Bắc - Nam và đường sắt tốc độ cao quốc gia, kết nối với thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi. Các hệ thống giao thông đô thị gồm đường đô thị tốc độ cao, đường sắt đô thị và đường thủy nội địa, kết nối các cực phát triển của thành phố.

Trục phía Tây gắn với đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường mới phía Tây thành phố, kết nối các khu vực miền núi, cửa khẩu, Tây Nguyên và thành phố Huế.

Bốn hành lang Đông - Tây được hình thành trên cơ sở các tuyến giao thông quan trọng, gồm quốc lộ 40B kết nối phát triển đô thị, đồng bằng với miền núi, vùng căn cứ cách mạng, vùng trung du, vùng dược liệu; quốc lộ 14E, 14H và tuyến đường Hồ Chí Minh qua Khâm Đức nối với cửa khẩu quốc tế Bờ Y; quốc lộ 14D kết nối cửa khẩu quốc tế Nam Giang; quốc lộ 14G, nay là ĐT604, kết nối khu vực phía Đông với cửa khẩu Tây Giang.

Quy hoạch xác định phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I trên toàn thành phố, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để hướng tới đô thị đặc biệt trong giai đoạn tầm nhìn.

Đến năm 2050, toàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới hình thành từ các đơn vị hành chính cấp xã.

Dự báo quy mô dân số thành phố Đà Nẵng đến năm 2040 khoảng 5,5 triệu người, trong đó số dân thường trú khoảng 4,7 triệu người; đến năm 2050 trên 6,5 triệu người, trong đó số dân thường trú khoảng 5,4 triệu người.