Đà Nẵng được đề xuất phát triển thành điểm đến du lịch y tế trọng điểm

Đề án hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch y tế chuyên nghiệp, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, góp phần nâng cao vị thế y tế Việt Nam và tạo động lực phát triển kinh tế. Theo định hướng dự thảo, 8 địa phương được đề xuất phát triển thành điểm đến du lịch y tế trọng điểm gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và An Giang.

Việc lựa chọn các địa phương trên nhằm phát huy thế mạnh của hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, kết hợp với tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Qua đó, Việt Nam có thể xây dựng những sản phẩm du lịch y tế đặc trưng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách trong nước và quốc tế.

Dự thảo cũng xác định các nhóm sản phẩm du lịch y tế chủ lực như: khám sức khỏe, tầm soát và phát hiện sớm bệnh; nha khoa; hỗ trợ sinh sản; một số dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền; phục hồi chức năng; chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Đề án cũng hướng tới xây dựng quy trình phục vụ người bệnh quốc tế từ tư vấn, đặt lịch, tiếp nhận, điều trị đến thanh toán và theo dõi sau điều trị. Thông tin về chất lượng, chi phí dịch vụ phải được công khai, minh bạch và cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.