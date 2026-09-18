Đà Nẵng: Dựng nhà kiên cố cho dân vùng sạt lở

Căn nhà kiên cố của anh Phạm Xuân Bi được xây dựng lại theo hình thức tái định cư xen ghép ở thôn Ngọc Giác. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Nhanh chóng tái thiết

Trong đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 12 và số 13 vào cuối năm 2025, căn nhà gỗ hai tầng của vợ chồng anh Phạm Xuân Bi cùng nhà của nhiều hộ dân khác ở thôn Ngọc Tu (xã Trà Tân) bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn do đất đá sạt lở tràn xuống.

Những tưởng phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất nhưng may mắn đến với gia đình anh Bi khi “Chiến dịch Quang Trung thần tốc" được triển khai kịp thời.

Lực lượng bộ đội, dân quân cùng chính quyền, người dân địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ, cùng số tiền tích góp của gia đình, anh đã xây dựng được căn nhà kiên cố tại thôn Ngọc Giác với kinh phí khoảng 600 triệu đồng.

“Mùa mưa bão năm nay, gia đình tôi không còn phải lo cảnh sạt lở đe dọa. Nơi ở mới này còn giúp chúng tôi tái thiết lại sản xuất, đời sống và con cái được học hành thuận lợi hơn”, anh Phạm Xuân Bi nói.

[VIDEO] - Anh Phạm Xuân Bi yên tâm sau khi được di dời đến nơi ở mới:

Theo UBND xã Trà Tân, mưa lũ năm 2025 làm thiệt hại 85 căn nhà của người dân; toàn xã xuất hiện hơn 36 điểm sạt lở lớn. Nhiều công trình bị hư hỏng nặng, tổng thiệt hại ước tính hơn 35 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến cho biết, thông qua “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự, dân quân và các nhà hảo tâm, địa phương đã hoàn thành xây mới 18 căn nhà và sửa chữa nhà cho 5 hộ dân.

Hiện xã đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình thiết yếu như đường giao thông, hệ thống mương thoát nước xung quanh khu tái định cư…

Khu tái định cư Ngọc Tu đang dần được hoàn thiện các hạng mục thoát nước, giao thông nội bộ. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tại xã Tây Giang, Dự án cấu trúc làng và sắp xếp dân cư đối với đồng bào dân tộc Cơ Tu xã Tây Giang được phê duyệt ban đầu với tổng mức đầu tư hơn 14,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư hơn 17,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026.

Nguồn vốn thực hiện dự án được bố trí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công.

Đến nay, các hạng mục san nền, giao thông, gia cố mái taluy, thoát nước, cấp điện, cấp nước… được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công đạt hơn 82% và dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, dự án có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, tránh thiên tai, giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; đồng thời tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững và bảo tồn các giá trị văn hóa.

Địa phương đang xây dựng phương án bố trí dân cư, ưu tiên các hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, thiên tai, phấn đấu đưa người dân đến nơi ở an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.

Xã Tây Giang chú trọng sắp xếp tái định cư theo hướng an toàn, hạn chế sạt lở. Ảnh: MINH KHÁNH

Đảm bảo an cư lâu dài

Theo thống kê, ước tính thiệt hại do các đợt thiên tai năm 2025 gây ra là hơn 4.129 tỷ đồng, với 505 ngôi nhà bị thiệt hại (gồm 144 nhà cần xây mới và 361 nhà phải sửa chữa).

Vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Thành phố ưu tiên bố trí thực hiện theo thứ tự từ nơi có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đáng chú ý, có 13 xã nằm trong nhóm ưu tiên gồm: Nông Sơn, Trà Tập, La Êê, Phú Ninh, Thượng Đức, Nam Giang, Tây Giang, Phước Thành, Hùng Sơn, Quế Phước, La Dêê, Sông Kôn và Trà Đốc.

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ rà soát, lựa chọn các vị trí xây dựng mặt bằng an toàn, bền vững, ổn định dân cư lâu dài, ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Hằng năm, thành phố bố trí 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện nghị quyết này, đồng thời lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả công tác tái định cư.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, toàn thành phố sẽ bố trí, sắp xếp dân cư và ổn định sản xuất theo các hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ cho khoảng 8.739 hộ dân tại 58/94 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, bố trí tập trung cho khoảng 6.385 hộ dân tại 47 xã.

Thành phố đang tập trung hoàn thiện danh mục khoảng 176 điểm, khu tái định cư tập trung. Hiện có 30 khu tái định cư tập trung được đầu tư xây dựng chuyển tiếp từ các năm trước hoặc đầu tư theo hình thức khẩn cấp của UBND thành phố Đà Nẵng trong năm 2026.

Đối với 146 khu tái định cư dự kiến đầu tư xây mới tại 47 xã, phường, thành phố sẽ tập trung thực hiện trong năm 2027 - 2028 trên cơ sở đánh giá hiện trạng và xác định mức độ ưu tiên. Tổng mức đầu tư dự kiến cho 146 khu này khoảng 4.100 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, việc sắp xếp, ổn định dân cư, nhất là tại khu vực miền núi và vùng thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, luôn được thành phố quan tâm

Khi xây dựng các khu tái định cư tập trung, thành phố sẽ tính toán đến yếu tố đồng bộ, phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế nhằm chủ động quỹ đất; đồng thời rà soát, lựa chọn các vị trí mặt bằng an toàn, bền vững để ổn định dân cư lâu dài và thích ứng với biến đổi khí hậu.

[VIDEO] - Xã Trà Tân đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Ngọc Tu: