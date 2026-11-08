Đà Nẵng: Dựng dự án bất động sản 'ma', lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Theo đó, hai bị can trong vụ án gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã dựng lên dự án mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” dù dự án này không có thật.

Cơ quan khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan (Công an Đà Nẵng)

Thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu và chào bán đất nền, các đối tượng tạo dựng lòng tin, đưa ra những thông tin về dự án nhằm thu hút khách hàng xuống tiền mua đất. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can được Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, về tăng cường đấu tranh, xử lý các doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa đầu tư, kinh doanh dự án bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hai bị can gồm Võ Thị Kiều Trinh (áo cam), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng), Trưởng phòng Kinh doanh công ty bị cơ quan chức năng khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Đáng chú ý, để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan Công an, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố để được hướng dẫn, giải quyết.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia giao dịch bất động sản. Trước những lời quảng cáo hấp dẫn, cam kết lợi nhuận hay thông tin về các dự án được giới thiệu rầm rộ, người mua cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, kiểm tra tình trạng phê duyệt và chủ đầu tư dự án trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền. Sự thận trọng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.