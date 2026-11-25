Nghệ nhân ở xã Tây Giang đang hướng dẫn học sinh Trường PTDTBT TH-THCS Dang đan gùi. Ảnh: TT.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dang (PTDTBT TH-THCS Dang), xã biên giới Tây Giang tổ chức Ngày hội Văn hóa Cơ Tu với chủ đề “Em yêu văn hóa Cơ Tu-Tự hào bản sắc dân tộc”.

Chương trình có sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh cùng các nghệ nhân, già làng và những người am hiểu văn hóa truyền thống địa phương.

Học sinh Trường PTDTBT TH-THCS Dang được hướng dẫn về dệt vải. Ảnh: CĐ.

Theo ghi nhận của PV sáng 25/11, không gian ngày hội rộn ràng tiếng cồng chiêng, những điệu múa truyền thống cùng sắc màu trang phục thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu.

Trong không khí vui tươi, các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu về đời sống văn hóa, phong tục tập quán, nghệ thuật dân gian và những giá trị truyền thống được các thế hệ gìn giữ, trao truyền.

Học sinh Trường PTDTBT TH-THCS Dang đang gói bánh sừng trâu. Ảnh: TT.

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động trải nghiệm trực tiếp cùng nghệ nhân. Tại đây, học sinh được tìm hiểu nghệ thuật nói lý, hát lý, các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống và những câu chuyện dân gian gắn với đời sống cộng đồng người Cơ Tu. Không chỉ lắng nghe, các em còn được hướng dẫn nhận biết âm thanh, cách sử dụng một số nhạc cụ và tập những câu hát dân gian phù hợp với lứa tuổi.

Phụ huynh hướng dẫn gói bánh sừng trâu. Ảnh: CĐ.

Đặc biệt, điệu múa Tân tung da dá được các nghệ nhân giới thiệu, trình diễn trong không khí sôi nổi. Dưới sự hướng dẫn của những người am hiểu văn hóa dân tộc, học sinh được làm quen với các động tác múa cơ bản, cùng hòa mình vào nhịp điệu cộng đồng.

Qua đó, các em hiểu thêm ý nghĩa của điệu múa trong đời sống tinh thần, sinh hoạt văn hóa của đồng bào Cơ Tu, đồng thời cảm nhận rõ hơn tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Những đồ vật gắn liền cuộc sống hằng ngày của bà con đồng bào Cơ Tu. Ảnh: TT.

Tại khu vực trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, học sinh được giới thiệu về trang phục truyền thống, tìm hiểu ý nghĩa các hoa văn, màu sắc trên từng sản phẩm. Những thao tác thực hành trên khung dệt mẫu giúp các em cảm nhận sự khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo của người Cơ Tu trong việc tạo nên những tấm thổ cẩm mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.

Em Bríu Thị Hạnh, học sinh Trường PTDTBT TH-THCS Dang chia sẻ, em thích nhất hoạt động trải nghiệm gói bánh sừng trâu và làm cơm lam. Qua sự hướng dẫn của thầy cô và các nghệ nhân, em biết thêm cách làm những món ăn truyền thống của người Cơ Tu. Em cảm thấy tự hào khi được mặc trang phục truyền thống, tham gia các hoạt động văn hóa cùng bạn bè.

Người dân đồng bào Cơ Tu trình diễn điệu múa Tân tung da dá. Ảnh: CĐ.

Không dừng lại ở hoạt động giao lưu, tìm hiểu, ngày hội còn tổ chức các hội thi trải nghiệm và biểu diễn văn hóa truyền thống phù hợp với từng cấp học. Trong đó, học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 tham gia hội thi “Bé khéo tay-Gìn giữ hương vị Cơ Tu” với nội dung gói bánh sừng trâu và làm cơm lam. Học sinh bậc THCS tham gia hội thi “Âm vang Cơ Tu-Sắc màu văn hóa dân tộc Cơ Tu”, trình diễn điệu múa Tân tung da dá.

Thầy Nguyễn Phước Mác, Trường PTDTBT TH-THCS Dang cho biết, việc tổ chức ngày hội nhằm đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với học sinh, nhất là trong bối cảnh thế hệ trẻ ngày càng có nhiều điều kiện tiếp cận với đời sống hiện đại.

Theo thầy Mác, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức qua sách vở, nhà trường chú trọng tạo điều kiện để học sinh gặp gỡ nghệ nhân, trực tiếp quan sát, thực hành và trải nghiệm.

Qua đó, các em hiểu rõ hơn về nguồn cội, phong tục, tập quán và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc mình. Đây cũng là cách khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và trách nhiệm của học sinh trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu.