Đà Nẵng: Đưa quy hoạch vào thực tiễn, khơi thông các động lực tăng trưởng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Ranh giới: Phía Bắc giáp thành phố Huế; phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phía Đông giáp Biển Đông.

Diện tích tự nhiên thành phố khoảng 11.870,34 km2 và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Định hình không gian phát triển đa cực, đa trung tâm

Theo Quyết định số 2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, trên phạm vi 11.870,34 km², đồ án lựa chọn mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Đây là bước quan trọng để hình thành một không gian phát triển thống nhất giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông thôn, miền núi và biển đảo của thành phố sau hợp nhất.

Điểm đáng chú ý là quy hoạch không chỉ nói đến mở rộng đô thị. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, thành phố xác lập những không gian phải bảo vệ: rừng đầu nguồn, hành lang sông, vùng trữ lũ, hệ thống di sản và các khu vực nhạy cảm về sinh thái. Báo cáo thẩm định số 396/BC-BXD ngày 01/10/2026 của Bộ Xây dựng cũng đặc biệt nhấn mạnh việc phân vai các cực, tính liên kết hạ tầng, phân kỳ đầu tư, kiểm soát dân số và bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Mục tiêu quy hoạch là đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á và từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy hoạch là dự báo quy mô dân số và lượng khách du lịch tăng mạnh trong những thập niên tới.

Cụ thể, đến năm 2040, dân số toàn TP Đà Nẵng dự kiến khoảng 5,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 4,7 triệu người. Đến năm 2050, quy mô dân số dự kiến vượt 6,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người, bao gồm cả dân số dự kiến tại các khu vực lấn biển.

Quy mô lao động trong độ tuổi lao động dự kiến chiếm khoảng 55 - 60% dân số thường trú vào năm 2040, tương đương 2,58 - 2,82 triệu người. Đến năm 2050, tỷ lệ này tăng lên khoảng 60 - 65%, tương đương 3,24 - 3,51 triệu người.

Đối với ngành du lịch, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 105 - 110 triệu lượt khách vào năm 2040 và 130 - 135 triệu lượt khách vào năm 2050.

Không gian đô thị Đà Nẵng được quy hoạch theo mô hình đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa đô thị ven biển, khu vực trung du – miền núi và biển, đảo.

Về tính chất đô thị, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; cực tăng trưởng về du lịch; trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học và công nghệ; đô thị có vị trí chiến lược trong hệ thống đô thị quốc gia, đầu mối giao thông và viễn thông chiến lược, kết nối đồng bộ các loại hình vận tải quốc gia.

Đà Nẵng là trung tâm thương mại tự do, tài chính, văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm kết nối, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; trung tâm trung chuyển hàng hóa và giao thông quốc tế thông qua hệ thống cảng biển, cảng hàng không; cửa ngõ ra biển quan trọng của tiểu vùng sông Mê Kông kết nối với ASEAN và quốc tế.

Là cực tăng trưởng phía Bắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với vùng Bắc Trung Bộ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các nước ASEAN; Trung tâm liên kết, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Theo định hướng, du lịch phát triển trên toàn thành phố theo các loại hình du lịch biển, đường thủy nội địa, sinh thái - cộng đồng, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử - tâm linh, vui chơi giải trí, mua sắm, thể thao và chăm sóc sức khỏe; quy mô đất khoảng 9.700 ha - 10.200 ha.

Tổ chức ba không gian du lịch chính: Các khu du lịch quốc gia tiềm năng Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Bà Nà theo hướng sinh thái, kiểm soát phát triển gắn với bảo tồn; không gian du lịch văn hóa - di sản Hội An - Mỹ Sơn và hệ thống di tích Chăm, di tích lịch sử cách mạng; không gian du lịch biển và vịnh với chuỗi đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm dọc ven biển phía Đông.

Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số

Về thương mại, tài chính, hình thành các trung tâm thương mại tầm cỡ quốc gia, quốc tế; trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; tuyến phố thương mại, tài chính; Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với các đầu mối giao thông lớn; phát triển chợ đầu mối nông sản miền Trung - Tây Nguyên và trung tâm logistics gắn với chợ đầu mối tại xã Thăng Bình khoảng 130 ha.

Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số, quy mô khoảng 300 ha - 320 ha.

Đối với công nghiệp và kho tàng (logistics), phát triển hệ thống trung tâm logistics tích hợp đa phương thức theo mô hình mạng lưới bao gồm: Trung tâm logistics Hòa Nhơn, Trung tâm logistics Ga Kim Liên, Trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm logistics xã Hòa Vang, Trung tâm logistics hỗ trợ chợ đầu mối và ngành bán buôn gắn với chợ đầu mối Hòa Phước, Trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Trung tâm logistics quốc gia Chu Lai, Trung tâm logistics tại Tam Kỳ - Quảng Phú, Trung tâm logistics Chaval - Nam Giang, các trung tâm logistics và kho bãi gắn với cửa khẩu (Nam Giang, Tây Giang, Bờ Y, ...), các trung tâm logistics nhỏ lẻ và kho bãi khác.

Phát triển công nghiệp, công nghiệp quốc phòng kết hợp sử dụng lưỡng dụng và logistics theo mô hình xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường; bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư, sử dụng đất hiệu quả.

Đà Nẵng định hướng tổ chức các không gian du lịch biển, sinh thái, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm, gắn khai thác tài nguyên với bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Định hướng phát triển các cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, đồng thời di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và sử dụng đất hiệu quả...

Quy hoạch xác lập mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp theo cấu trúc "3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang". Trong đó, 3 cực phát triển gồm: cực phía Bắc (đô thị Đà Nẵng hiện hữu mở rộng, Điện Bàn, Hội An, các khu đô thị lấn biển) tập trung dịch vụ, tài chính, du lịch và công nghệ cao; cực phía Nam (Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành) tập trung công nghiệp, năng lượng, logistics và đổi mới sáng tạo; cực liên kết Nam Hội An (Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn) phát triển đô thị mới, du lịch, thương mại.

Đáng chú ý, không gian đô thị thành phố sẽ được mở rộng qua các hoạt động lấn biển với quy mô khoảng 2.050ha tại khu vực vịnh Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu và phía Nam bán đảo Sơn Trà nhằm tạo ra các cực tăng trưởng mới. Đồng thời, quy hoạch định hướng hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) rộng khoảng 300 - 320ha, Khu thương mại tự do (FTZ) tại 7 vị trí chiến lược, cùng hệ thống đường sắt đô thị (Metro/LRT) và đường sắt tốc độ cao (HSR).