Đà Nẵng: Đưa nông sản OCOP ra thế giới từ phòng livestream nhà xưởng

Những phiên livestream tại một xưởng sản xuất đặc sản OCOP tại Đà Nẵng.

Từ đôi bàn tay thoăn thoắt bên băng chuyền đóng gói bao bì in chữ Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến màn hình quản lý đơn hàng số, những người thợ trực tiếp làm ra sản phẩm đang góp phần đưa đặc sản địa phương bước thẳng ra thị trường toàn cầu.

Từ “ngồi trên băng chuyền” đến trước ống kính livestream

Bên trong xưởng sản xuất khép kín của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food, từng lát bánh dừa nướng vàng ruộm, mỏng dẹt liên tục trôi qua trên băng chuyền để các nữ công nhân phân loại trước khi đưa sang máy ép nhiệt bao bì in tiếng Hàn Quốc.

Ngay ở tầng trên, một góc phát sóng trực tuyến giản dị với chiếc điện thoại gắn trên giá đỡ cùng một màn hình máy tính mở sẵn phần mềm quản lý đơn hàng TikTok. Lên sóng là 2 công nhân, chỉ cách đó ít phút vẫn đang tất bật ở băng chuyền.

Bên trong xưởng sản xuất bánh dừa nướng - một sản phẩm OCOP của thành phố Đà Nẵng.

Để có đội ngũ “livestream bán hàng” từ 6 đến 8 tiếng đều đặn hàng ngày, mang về doanh thu khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng trên các nền tảng số như hiện nay, doanh nghiệp từng trải qua không ít phép thử tốn kém.

Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food nhớ lại: “Thời điểm năm 2023, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở các hệ thống siêu thị và xuất khẩu, nhưng việc lên sàn trực tuyến lại là bài toán khó nhất. Công ty từng kết hợp với nhiều đơn vị dịch vụ truyền thông bên ngoài, đổ số tiền lớn nhiều lần nhưng đều thất bại. Sau những lần trả giá, chúng tôi quyết định tự xây dựng từ nội lực, kéo chính anh chị em công nhân lập đội livestream”.

Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food cùng các nhân viên chuẩn bị cho 1 phiên livestream tại xưởng.

Từ những ngày đầu lên sóng không ai xem, không “nổ” dù chỉ một đơn hàng, qua quá trình kiên trì và sự chân thành cùng tình yêu sản phẩm, nay mỗi công nhân đã có lượng khách hàng quen thuộc riêng, đưa sản phẩm hiện diện từ Shopee, TikTok, Lazada trong nước đến Shopee Đông Nam Á và nền tảng xuất khẩu Alibaba.

Trực tiếp bước ra từ dây chuyền sản xuất để ngồi trước máy quay, chị Đỗ Thị Khánh Ly, công nhân gắn bó hơn 7 năm với xưởng bánh, chia sẻ: “Ban đầu em không chuyên về bán hàng, nhưng vì làm trực tiếp nên hiểu rất rõ từng công đoạn của chiếc bánh dừa. Tham gia livestream giúp em bứt phá khỏi vùng an toàn của bản thân, trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Điều làm em tự hào nhất là mình vừa làm công nhân sản xuất, vừa trực tiếp truyền tải câu chuyện về chiếc bánh dừa quê hương ra thế giới”.

Không khí mỗi buổi livestream luôn rộn ràng.

Đầu ra khởi sắc từ xuất khẩu và thương mại số đã quay lại nâng đỡ đời sống người lao động. Chị Nguyễn Thị Kiều Diễm, công nhân lớn tuổi nhất xưởng kể rằng: Trước đây chị làm quản lý ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, mỗi ngày chạy xe máy nửa tiếng. “Mắt chị đeo kính cận, mùa mưa nước tạt đi lại rất cực. Từ ngày xin về xưởng bánh sát vách nhà, mùa mưa chỉ cần cầm cây dù bước mấy bước là tới chỗ làm. Môi trường sạch sẽ, mà từ ngày có đội livestream lại rất vui vẻ, rộn ràng cả ngày, lương, thưởng mỗi năm mỗi tăng, cao hơn cả khu công nghiệp nên chị em rất yên tâm gắn bó”, chị Diễm bộc bạch.

Không riêng xưởng bánh dừa nướng, hành trình cởi bỏ chiếc áo “quà quê” để bước vào chuẩn mực thương mại hiện đại cũng được viết nên đầy kiên trì tại cơ sở bơ đậu phộng Spoon It của chị Lê Thị Thảo. Khởi nghiệp năm 2020 giữa đại dịch Covid-19, chị Thảo chọn hạt đậu phộng thu mua trực tiếp từ nông dân vùng Quảng Nam cũ để làm bơ đậu phộng rang mộc 100%, không đường, không phụ gia.

Mở lối cho nông sản bản địa vào chuỗi cung ứng hiện đại

Chị Lê Thị Thảo tâm sự: “Sinh ra từ gia đình nhà nông nên mình hiểu hạt đậu phộng quê mình tuy nhỏ nhưng thơm, bùi và béo tự nhiên hơn hẳn hàng nhập khẩu. Những năm đầu chưa hiểu sâu về thị trường nên rất chật vật, đến tháng 6/2024 cơ sở mới bắt đầu có lãi. Nhờ tham gia OCOP, chuẩn hóa hồ sơ chất lượng, bao bì và được Sở Công thương hỗ trợ kết nối với bộ phận thu mua của các siêu thị, sản phẩm đã bước vào chuỗi nhà hàng, khách sạn 5 sao toàn quốc và xuất khẩu sang Hàn Quốc”.

Chị Lê Thị Thảo giới thiệu sản phẩm bơ đậu phộng của doanh nghiệp mình tại hệ thống siêu thị Aeon Mall Đà Nẵng.

Tuy vậy, nhìn rộng ra toàn thành phố Đà Nẵng với hơn 200.000ha đất sản xuất nông nghiệp và 477 sản phẩm OCOP, số sản phẩm xuất khẩu mới dừng ở con số 19 (chưa đầy 4%), đạt kim ngạch hơn 50 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Mặt khác, không phải ngành hàng nào cũng dễ bứt phá trên không gian mạng.

Sản phẩm đã xuất khẩu tới thị trường Hàn Quốc và đang được triển khai mạnh mẽ việc quảng bá cũng như bán hàng dưới hình thức livestream.

Từ thực tiễn hơn 7 năm đồng hành cùng OCOP, anh Võ Đình Hoàng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hoa Nam (đơn vị có đèn lồng Hội An đạt OCOP 4 sao và chứng chỉ ISO) thẳng thắn: “Khác với nhóm thực phẩm thuận lợi bán lẻ qua livestream, sản phẩm OCOP làng nghề thủ công khi đầu tư đủ chuẩn chất lượng, hộp cứng, nhãn mác song ngữ, mã vạch… thì giá thành đội lên gấp đôi hàng trôi nổi bọc túi ni-lông ngoài đường. Lên mạng khách nhìn ảnh thấy na ná nhau nên rất khó cạnh tranh về giá”.

Anh Hoàng hy vọng các cơ quan chức năng và địa phương thời gian tới sẽ đồng hành sâu hơn ở khâu marketing và phân luồng xúc tiến thương mại riêng cho từng nhóm ngành.

Để tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 quy hoạch 5.000ha vùng nguyên liệu tập trung (2.000ha có mã số vùng trồng quốc tế), hình thành 5 chuỗi liên kết gắn với chế biến sâu và bố trí 3.700 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 làm “vốn mồi” dẫn dắt sản xuất.

Ở khâu thị trường, ngay đầu tháng 11/2026, Sở Công thương Đà Nẵng đã khởi động chuỗi 4 đợt quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” tại các đại siêu thị lớn gồm Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê, MM SuperCenter, Lotte và Co.opmart.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Công thương thành phố, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, việc đưa sản phẩm OCOP vào thẳng các trung tâm thương mại quốc tế không chỉ giúp quảng bá thương hiệu tới người tiêu dùng, mà còn tạo cơ hội để nhà sản xuất làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, bao bì và từng bước tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.