Đà Nẵng đưa loạt dự án nghìn tỷ vào danh mục thí điểm nhà ở thương mại, có dự án vốn đầu tư hơn 5.100 tỷ

Theo thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, ngày 6/10, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo nghị quyết, Đà Nẵng đưa vào danh mục thí điểm 2 khu đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 23.828,6 m².

Toàn bộ diện tích này dự kiến được chuyển mục đích sang đất ở. Danh mục không bao gồm diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay rừng sản xuất.

Dự án đầu tiên là Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square, do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại số 84 đường Hùng Vương, phường Hải Châu.

Diamond Square có diện tích 11.170,6 m², tổng vốn đầu tư dự kiến 5.159 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến từ quý II/2026 đến quý IV/2030.

Dự án thứ hai là Tổ hợp chung cư cao cấp và Trung tâm thương mại dịch vụ Sapphire Coast, do CTCP Sapphire Coast đăng ký thực hiện tại Khu C Vệt biệt thự Xuân Thiều - Nam Ô, phường Liên Chiểu.

Dự án có diện tích 8.719,7 m², tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng và thời gian thực hiện 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bảng quy hoạch 1/500 Tổ hợp chung cư cao cấp và Trung tâm thương mại dịch vụ Sapphire Coast.

Như vậy, hai dự án mới được đưa vào danh mục có tổng diện tích hơn 2,38 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.359 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức triển khai các dự án theo đúng quy định về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và môi trường.

Các sở, ngành được yêu cầu rà soát chỉ tiêu dân số, tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ triển khai.

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu trong năm 2026, Đà Nẵng thông qua danh mục dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15. Trước đó, ngày 29/5/2026, HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết 30/NQ-HĐND thông qua danh mục 2 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Hai khu đất khi đó cũng có tổng diện tích 23.828,6 m², toàn bộ là diện tích dự kiến chuyển mục đích thành đất ở và không có đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay rừng sản xuất.

Trong danh mục này có Chung cư 35 tầng kết hợp thương mại, dịch vụ và khu nhà ở thấp tầng The Retreat Đà Nẵng, do CTCP Đầu tư bất động sản An Huy đăng ký thực hiện.

Dự án nằm tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 20, phường Liên Chiểu, có diện tích 15.249 m² và tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng.

Dự án còn lại là Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza, do CTCP Vitors Land đăng ký thực hiện tại thửa đất số 23 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh.

Dự án có diện tích 8.579,6 m², tổng mức đầu tư dự kiến 1.348,07 tỷ đồng, thời gian triển khai từ quý IV/2025 đến quý IV/2028.

Việc tiếp tục bổ sung các khu đất vào danh mục thí điểm được thực hiện trong bối cảnh Đà Nẵng triển khai cơ chế theo Nghị quyết 171/2024/QH15, cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.