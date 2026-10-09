Đà Nẵng đưa giáo dục STEM đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các học sinh lớp 8 bước vào chuyên đề ôn tập kiến thức Hóa học

Chương trình được tổ chức dành riêng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt tại Làng Hy Vọng.

Em Trần Văn Bích Thảo, đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên cho biết, lớp học do sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trực tiếp giảng dạy, kết hợp ôn tập kiến thức khoa học tự nhiên với trải nghiệm giáo dục STEM. Học sinh được tham gia các thí nghiệm trực quan, lắp ráp mô hình và khám phá kiến thức thông qua thực hành, góp phần khơi dậy niềm yêu thích khoa học và tạo hứng thú học tập.

Chương trình dành cho học sinh THCS từ lớp 6 đến lớp 9, dự kiến diễn ra trong tháng 10 và 11-2026 với 14 buổi học, tần suất 2 buổi mỗi tuần.

Ôn tập kiến thức cho các em học sinh

Ngay sau lễ khai giảng, học sinh lớp 8 được ôn tập kiến thức hóa học, nhận biết các nguyên tố, hợp chất thông dụng và lắp ráp mô hình phân tử.

Học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức hóa học, phân loại hợp chất và thực hành khảo sát sự đổi màu của giấy quỳ tím, giấy pH trong các môi trường khác nhau.

Lớp học "Chạm đến tri thức" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về mặt học thuật mà còn là sân chơi khoa học truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu học tập đến các em có hoàn cảnh khó khăn.