Đà Nẵng dự vòng chung kết Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia giai đoạn 2

Theo đó, giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 28/10 - 8/11 tại Nhà thi đấu thể dục - thể thao Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh); có 8 đội bóng tham dự gồm: Biên phòng MB, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công Tân Cảng, Hà Nội, LP Bank Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Ngày 28/10, lượt trận đầu tiên gồm Thể Công Tân Cảng gặp LP Bank Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa gặp Hà Nội, Biên phòng MB gặp Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Các trận đấu tiếp tục diễn ra trong các ngày 29/10; 31/10; 1/11; 2/11; 4/11 và 5/11, trước khi bước vào các trận bán kết ngày 7/11. Ngày 8/11 sẽ diễn ra các trận tranh thứ hạng 5-6; 7-8; 3-4 và chung kết.

Trước đó, tại giai đoạn một diễn ra ở Hà Nội, Biên phòng MB dẫn đầu sau khi toàn thắng 7 trận và giành 18 điểm. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 16 điểm, trong khi Thể Công Tân Cảng và Hà Nội cùng có 13 điểm. Đà Nẵng xếp thứ 7 với 3 điểm. Sau hai giai đoạn, 4 đội dẫn đầu sẽ vào vòng chung kết tranh chức vô địch; 4 đội xếp sau bước vào vòng trụ hạng. Đội đứng cuối sẽ xuống thi đấu tại giải hạng A năm 2027.