Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 5282/QĐ-UBND ngày 17.11.2026, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng ký và có hiệu lực kể từ ngày ký. Phạm vi thực hiện trên toàn thành phố, áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân, khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cần được sắp xếp, ổn định và các hộ ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn nhóm I theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 29.6.2026.

Trong khoảng 8.895 hộ có nhu cầu sắp xếp, ổn định, đề án dự kiến bố trí tập trung 6.426 hộ, bố trí xen ghép 1.751 hộ và ổn định tại chỗ 718 hộ. Việc bố trí nơi ở gắn với hạ tầng thiết yếu, sản xuất và sinh kế.

Đối với hình thức bố trí tập trung, 159 khu, điểm tái định cư dự kiến có khả năng bố trí khoảng 7.117 hộ. Trong đó, 31 khu, điểm đã được đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt có khả năng bố trí khoảng 1.279 hộ; 128 khu, điểm dự kiến xây dựng mới có khả năng bố trí khoảng 5.838 hộ.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư mới 128 khu, điểm tái định cư giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2036

Năm 2026, thành phố tập trung rà soát, hoàn thiện các khu, điểm đã đầu tư hoặc đã được phê duyệt để bố trí dân cư khi đủ điều kiện. Giai đoạn 2027 - 2030 dự kiến đầu tư mới 79 khu, điểm, bố trí khoảng 4.183 hộ. Giai đoạn 2031 - 2036 dự kiến đầu tư mới 49 khu, điểm, bố trí khoảng 1.655 hộ.

Nhu cầu vốn đầu tư cho 128 khu, điểm xây dựng mới dự kiến khoảng 3.367,36 tỉ đồng, gồm 2.341,82 tỉ đồng giai đoạn 2026 - 2030 và 1.025,54 tỉ đồng giai đoạn 2031 - 2036. Nguồn vốn gồm ngân sách thành phố, ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn lồng ghép từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối tham mưu, theo dõi và đôn đốc triển khai đề án. UBND các xã, phường rà soát đối tượng, số hộ và mức độ nguy cơ thiên tai, đồng thời tổ chức thực hiện và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, sinh kế sau khi bố trí dân cư. Quy mô, danh mục và tiến độ các khu, điểm sẽ được rà soát, cập nhật theo tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.