UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2031 – 2036.

Sạt lở đe dọa nhà dân khu vực miền núi Đà Nẵng.

Theo đó, đề án được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, hướng đến các hộ gia đình, cá nhân, khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cần sắp xếp, ổn định và các hộ ở vùng đặc biệt khó khăn.

Trong đó, ưu tiên các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác.

Dự kiến tổng nhu cầu sắp xếp, ổn định dân cư khoảng 8.895 hộ gồm: 6.426 hộ bố trí tập trung; 1.751 hộ bố trí xen ghép và 718 hộ ổn định tại chỗ.

Đề án dự kiến có 159 khu, điểm tái định cư. Trong đó, 31 khu, điểm đã được đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt và 128 khu, điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến đối với 128 khu, điểm xây dựng mới gần 3.400 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 cần khoảng 2.341 tỷ đồng và giai đoạn 2031 - 2036 khoảng 1.025 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách thành phố, ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về lộ trình, trong năm 2026 Đà Nẵng tập trung rà soát, hoàn thiện các khu, điểm đã đầu tư hoặc được phê duyệt để tổ chức bố trí dân cư khi đủ điều kiện. Giai đoạn 2027 - 2030, dự kiến đầu tư mới 79 khu, điểm. Giai đoạn 2031 - 2036 dự kiến tiếp tục đầu tư mới 49 khu, điểm.

Theo quyết định, danh mục, địa điểm, diện tích và quy mô các khu, điểm tái định cư, cũng như số lượng hộ dân là số liệu dự kiến tại thời điểm xây dựng đề án. Các số liệu này sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật phù hợp với diễn biến thiên tai, biến động dân cư, điều kiện quy hoạch, đất đai và khả năng tổ chức thực hiện.

Đà Nẵng phấn đấu đến hết năm 2036 cơ bản hoàn thành đầu tư các khu, điểm tái định cư theo đề án.