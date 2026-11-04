Đà Nẵng dự kiến phục vụ hơn 23.000 chuyến bay quốc tế mùa đông

Đà Nẵng hơn 23.000 chuyến bay quốc tế trong lịch bay mùa đông 2026. Ảnh: GIA MINH

Theo lịch bay mùa đông 2026 đã đăng ký (từ ngày 25/10/2026 đến hết ngày 27/3/2027), sân bay Đà Nẵng dự kiến phục vụ 23.016 lượt chuyến bay quốc tế cất, hạ cánh (gồm 11.505 lượt chuyến đến và 11.511 lượt chuyến đi, bình quân khoảng 149 lượt chuyến/ngày).

So với mùa đông 2025, sản lượng chuyến bay quốc tế tại sân bay Đà Nẵng dịp W25 dự kiến tăng 3.792 lượt (gần 20%). Sản lượng bay dự báo tăng đáng kể từ tháng 12/2026. Dự kiến có 36 hãng hàng không khai thác các đường bay đến sân bay Đà Nẵng, phục vụ 24 điểm đến tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ (gồm 19 điểm đến thường lệ và 5 điểm đến không thường lệ).

Lịch bay mùa đông 2026 tại sân bay Đà Nẵng dự kiến có thêm 4 hãng bay mới khai thác, bao gồm: Cambodia Airways (3 chuyến khứ hồi/tuần), Thai Airways (2 chuyến khứ hồi/ngày), Sun Phú Quốc Airways (8 đường bay với 1 chuyến khứ hồi/ngày) và Vietavel Airlines (2 chuyến khứ hồi/ngày).

Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với 6.493 lượt chuyến, chiếm 28% tổng sản lượng. Trong khi đó, Trung Quốc (gồm Hồng Kông và Macau) đứng thứ hai với 3.754 lượt chuyến. Ngoài ra, nhóm thị trường Đông Nam Á (gồm Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Campuchia và Myanmar) dự kiến đạt tổng cộng 9.769 lượt chuyến, chiếm 42% tổng sản lượng.