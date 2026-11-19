Khu nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải) sắp hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: GIA MINH

Cụ thể, trong quý IV/2026, thành phố dự kiến hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với khoảng 2.370 căn, gồm 1.460 căn để bán và 910 căn cho thuê. Đồng thời, địa phương sẽ khởi công 5 dự án với khoảng 3.164 căn, qua đó quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026.

Tính đến cuối tháng 10/2026, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư 10 dự án nhà ở xã hội với khoảng 9.916 căn; khởi công 7 dự án với khoảng 3.643 căn và mở bán 4 dự án với 2.685 căn.