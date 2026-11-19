Đà Nẵng dự kiến khởi công 5 dự án nhà ở xã hội trong quý IV/2026
Theo UBND thành phố Đà Nẵng, trong quý IV/2026, thành phố dự kiến khởi công 5 dự án nhà ở xã hội. Qua đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026.
Cụ thể, trong quý IV/2026, thành phố dự kiến hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với khoảng 2.370 căn, gồm 1.460 căn để bán và 910 căn cho thuê. Đồng thời, địa phương sẽ khởi công 5 dự án với khoảng 3.164 căn, qua đó quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026.
Tính đến cuối tháng 10/2026, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư 10 dự án nhà ở xã hội với khoảng 9.916 căn; khởi công 7 dự án với khoảng 3.643 căn và mở bán 4 dự án với 2.685 căn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-du-kien-khoi-cong-5-du-an-nha-o-xa-hoi-trong-quy-iv-2026-3358929.html