Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND ngày 21/9/2023 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo văn bằng đại học thứ 2 ngành luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Đà Nẵng, đến nay, số lượng học viên đang theo học là 41 học viên và 2 học viên xin bảo lưu kết quả học tập. Lớp học dự kiến kết thúc và trao bằng tốt nghiệp vào quý I/2027 theo quy định của cơ sở đào tạo.

Trong bối cảnh thực tiễn hiện nay, việc ban hành nghị quyết quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo văn bằng đại học thứ 2 và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Đà Nẵng (thay thế Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND) là cần thiết.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố và cấp xã thuộc thành phố Đà Nẵng; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết gồm chính sách hỗ trợ đào tạo văn bằng đại học thứ 2, mức hỗ trợ 100% học phí theo mức thu của cơ sở đào tạo; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã tham gia bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Nghị quyết cũng quy định xử lý chuyển tiếp đối với đối tượng được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh sách theo Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND nhưng đến nay nghị quyết vẫn chưa được nhận chế độ hỗ trợ thì tiếp tục được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND.

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 41,8 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030, trong đó đào tạo văn bằng đại học thứ 2 với 386 đối tượng, tổng kinh phí là 25,9 tỷ đồng; kinh phí bồi dưỡng chuyên môn chuyên ngành (3 tháng) cho 600 đối tượng, tổng kinh phí là 1,8 tỷ đồng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho 8.407 người, tổng kinh phí là 12,6 tỷ đồng; kinh phí xử lý chuyển tiếp cho 41 trường hợp với tổng kinh phí là 1,5 tỷ đồng.

Trưởng ban Pháp chế Lương Công Tuấn cho biết, việc ban hành chính sách mới thay thế Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND là phù hợp. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại buổi họp, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trước khi trình ban tổng hợp, hoàn chỉnh để trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo.