Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Dự thảo có mức tăng bình quân khoảng 142%

Hiện giá dịch vụ thu gom rác tại Đà Nẵng đang áp dụng theo Quyết định số 33/2017 của UBND TP Đà Nẵng (cũ) và Quyết định số 22/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), với mức thu từ 25.000 - 30.000 đồng/hộ/tháng. Sau 8 năm, định mức không còn phù hợp với biến động tiền lương, giá nhiên liệu và các chi phí liên quan.

Tại hội nghị phản biện, đa số ý kiến thống nhất việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật mới là cần thiết, làm cơ sở xác định chi phí nhân công, máy móc, nhiên liệu, vật tư và xây dựng phương án giá dịch vụ phù hợp. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ mức chi phí có tương xứng với điều kiện thực tế từng địa bàn và chất lượng dịch vụ hay không.

Theo dự thảo, chi phí dịch vụ tại các địa bàn dự kiến tăng từ 41% đến 244%, bình quân khoảng 142%.

Mức giá mới phải rõ ràng, phản ánh đúng thực tiễn và có tính khả thi

PGS.TS Bùi Quang Bình, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, cho rằng mức tăng tại một số địa bàn khá cao, cần đánh giá tác động đến đời sống người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp và những nơi có tần suất thu gom hạn chế. Chẳng hạn, phường nội thị Điện Bàn dự kiến tăng từ 25.000 đồng lên 81.000 đồng/hộ/tháng; phường Hải Vân tăng từ 30.000 đồng lên 103.139 đồng/hộ/tháng.

Ông đề nghị làm rõ chi phí theo định mức, khoản thu thực tế từ người dân và phần ngân sách hỗ trợ; đồng thời bổ sung báo cáo tác động, tham vấn cộng đồng, nghiên cứu lộ trình điều chỉnh và cơ chế hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Việc điều chỉnh cũng cần gắn với công khai tần suất thu gom và cam kết chất lượng dịch vụ.

ThS. Đàm Thị Vân Dung, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng, đồng tình cần ban hành định mức mới để tính đúng, tính đủ chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi công nhân môi trường. Tuy nhiên, theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nếu tính đủ theo định mức mới, chi phí thu gom rác bình quân khoảng 61.600 đồng/hộ/tháng.

Bà cho rằng cần xem xét mức thu đối với người ở trọ, người sống một mình hưởng trợ cấp, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Giá rác theo dự thảo định mức đang tính cố định theo hộ, thì một cụ già sống một mình trả bằng một gia đình 6 người, dù lượng rác ít hơn nhiều. Trong khi đó, khu vực miền núi có thu nhập thấp, tần suất dịch vụ hạn chế nhưng chi phí tính đủ có thể cao, cần có phương án phù hợp để bảo đảm công bằng và khả năng chi trả.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng khẳng định, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thu gom rác mới là hết sức cần thiết, góp phần xác lập yêu cầu chất lượng dịch vụ, trách nhiệm đơn vị thực hiện và điều kiện bảo đảm cho người lao động vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, thành phố có sự khác biệt lớn giữa đô thị, nông thôn và miền núi nên không thể áp dụng cách tính bình quân. Cơ quan soạn thảo cần đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách, khả năng chi trả của người dân, rà soát căn cứ pháp lý, số liệu khảo sát và phương pháp tính toán, bảo đảm định mức có luận cứ rõ ràng, sát thực tế, khả thi; không tạo thêm gánh nặng bất hợp lý cho người dân. Đặc biệt, phải đặt người lao động trực tiếp làm công tác vệ sinh môi trường vào vị trí cần được quan tâm đúng mức.