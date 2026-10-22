Đà Nẵng dự kiến chi hơn 12,56 tỷ đồng chỉnh trang các bãi biển du lịch

Ảnh minh họa. (Ảnh: DNRT)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch của UBND TP về triển khai các giải pháp cải tạo hạ tầng tiện ích, cảnh quan cây xanh, vệ sinh môi trường và trồng dừa tại các bãi biển du lịch.

Theo dự thảo, kế hoạch được xây dựng nhằm duy trì, nâng cao chất lượng môi trường du lịch ven biển, đồng thời cải thiện điều kiện phục vụ người dân và du khách trong thời gian chờ triển khai các dự án đầu tư cải tạo cảnh quan, bổ sung hạ tầng và tiện ích công cộng trên tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và tuyến Nguyễn Tất Thành.

Phạm vi thực hiện gồm 4 khu vực, trong đó bãi cát tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa dài 17,57 km; bãi cát tuyến Nguyễn Tất Thành dài 16,10 km; các bãi tắm Thống Nhất, Hà My thuộc phường Điện Bàn Đông dài 5,68 km; khu vực bãi cát và Quảng trường Tam Thanh thuộc phường Quảng Phú dài 7,97 km.

Về hạ tầng tiện ích, dự thảo đề xuất sửa chữa các vị trí vỉa hè hư hỏng, cải tạo nhà vệ sinh công cộng, vòi rửa, hệ thống bơm cấp nước tưới cây và các lối xuống biển. Những hạng mục này được rà soát, chỉnh trang nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, tắm biển của người dân, du khách.

Riêng đoạn từ Công viên Biển Đông đến bãi tắm Sao Biển, kế hoạch dự kiến xây dựng mới 2 nhà vệ sinh di động để thay thế các công trình xuống cấp, cải tạo 3 nhà vệ sinh cố định và 11 vị trí vòi rửa. Các hạng mục chỉnh trang vỉa hè, lối đi bộ cũng được đề xuất triển khai để cải thiện điều kiện tiếp cận bãi biển.

Đối với cảnh quan cây xanh, dự thảo đề xuất trồng dặm 800 m² cỏ nhung, bổ sung 700 m² cúc biển, tăng cường cây hoa, lá màu tại 51 cụm tiểu cảnh và bố trí 90 chậu hoa giấy tại khu vực Lăng Ông và nút giao đường Nguyễn Văn Thoại. Các công viên ven biển cũng được đề xuất cải tạo cảnh quan, bổ sung lối đi, trồng dặm cỏ và tăng cường chăm sóc, kiểm tra cây xanh nhằm bảo đảm mỹ quan, an toàn trong quá trình sử dụng.

Công tác vệ sinh môi trường là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch. Theo đó, thành phố dự kiến thay thế 78 thùng rác loại 240 lít và 75 thùng loại 660 lít; bổ sung 100 thùng rác mới để thay thế thùng rác đá hiện trạng, cải tạo 100 thùng rác đá thành gạt tàn. Việc thu dọn xà bần trên bãi cát, vệ sinh 17 vị trí lối xuống biển và tăng cường giám sát hoạt động thu gom rác cũng được đưa vào dự thảo.

Bên cạnh các giải pháp về hạ tầng và vệ sinh thường xuyên, kế hoạch đề xuất nâng cấp hệ thống thoát nước dọc hai tuyến biển nhằm hạn chế tình trạng nước thải xả trực tiếp ra biển, gây mùi hôi và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Thành phố cũng dự kiến vận động các cơ sở kinh doanh, người dân và du khách cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan tại các bãi biển.

Dự thảo đề xuất trồng mới, trồng bổ sung tổng cộng 2.200 cây dừa tại 4 khu vực. Trong đó, tuyến Nguyễn Tất Thành dự kiến trồng 701 cây; tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa trồng 981 cây; khu vực bãi tắm Thống Nhất, Hà My thuộc phường Điện Bàn Đông trồng 427 cây; khu vực bãi cát và Quảng trường Tam Thanh thuộc phường Quảng Phú trồng 91 cây.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 12.562.316.000 đồng. Trong đó, các hạng mục cải tạo hạ tầng tiện ích, cảnh quan cây xanh và vệ sinh môi trường có kinh phí 5.279.394.000 đồng; riêng hoạt động trồng dừa dự kiến cần 7.282.922.000 đồng. Nguồn kinh phí được đề xuất huy động thông qua vận động, kêu gọi tài trợ, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

Theo lộ trình dự kiến, thời gian vận động tài trợ kéo dài từ tháng 10/2026 - 9/2027. Các hạng mục cải tạo, chỉnh trang và trồng dừa dự kiến được thực hiện từ tháng 1 - 12/2027. Sau khi hoàn thành, các hạng mục công trình và cây dừa sẽ được bàn giao cho đơn vị, địa phương liên quan tiếp nhận quản lý, duy tu, bảo dưỡng và chăm sóc theo quy định.