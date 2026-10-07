Đà Nẵng: Đột phá chuyển đổi số ở xã vùng cao Avương

Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)

Đổi mới từ chuyển đổi số

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên môi trường số; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và chính quyền xã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Một trong những dấu ấn nổi bật là chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đồng bộ, việc gửi nhận văn bản điện tử được thực hiện thông suốt, an toàn, bảo mật; lãnh đạo và chuyên viên đều được cấp chữ ký số chuyên dùng.

Tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình của Đảng ủy xã đạt 91%; việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được thực hiện đồng bộ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: THANH TÂM)

Song song đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực tuyên truyền, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước nâng cao nhận thức số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ở khối cơ quan hành chính, hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư. 100% cán bộ, công chức sử dụng máy tính kết nối internet phục vụ công việc; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được bố trí tại các phòng họp, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành từ thành phố đến cơ sở.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực khi tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt hơn 99%, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chị Arâl Thị Bé (thôn Galâu) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm khai sinh liên thông cho con. Sau khi được hướng dẫn các bước, chị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. Chị Bé chia sẻ: “Theo quy định, 3 ngày mới có kết quả. Tôi rất vui mừng khi được trả kết quả ngay trong ngày. Tôi rất hài lòng khi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng giảm bớt chi phí đi lại nhiều lần cho người dân”.

Hạ tầng số đến từng thôn

Điểm nhấn quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57 tại Avương là việc đầu tư mạnh mẽ hạ tầng và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số từ nguồn kinh phí phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Xã đã phê duyệt và triển khai 19 danh mục nhiệm vụ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng để hiện đại hóa hoạt động của bộ máy chính quyền.

Đoàn viên thanh niên xã hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. (Ảnh: THANH TÂM)

Từ nguồn kinh phí này, xã đã đầu tư lắp đặt hệ thống wifi và mua sắm máy tính để bàn, máy in, máy scan cho các thôn; triển khai hệ thống truyền thanh IP; nâng cấp đường truyền internet; lắp đặt các bộ phát wifi công cộng; đầu tư bộ Kios lấy số thứ tự, màn hình 24 inch kèm máy in nhiệt, màn hình LED báo số và màn hình hiển thị tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đồng thời, xã triển khai trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cán bộ, công chức trong xử lý công việc; đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư hệ thống chính quyền số; lập hồ sơ, kiểm tra, đánh giá cấp độ an toàn thông tin cho mạng LAN, đường truyền hội nghị truyền hình; xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin cho mạng Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã cùng nhiều phần mềm, thiết bị phục vụ công tác quản lý, điều hành của các phòng, ban chuyên môn.

Đặc biệt, việc đầu tư trang thiết bị cho các thôn trên địa bàn đã góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa vùng trung tâm với các khu dân cư vùng sâu, vùng xa. Mỗi thôn được trang bị mới một bộ máy tính để bàn, một máy in, một máy scan cùng hệ thống wifi phục vụ công việc, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thôn thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản lý và phục vụ người dân ngay tại cơ sở.

Nhờ đầu tư đồng bộ, anh Zơ Râm Mạp, Bí thư Chi bộ thôn Apát, xã Avương, đã sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc tại thôn. (Ảnh: THANH TÂM)

Anh Zơ Râm Mạp, Bí thư Chi bộ thôn Apát, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, điều kiện làm việc của thôn còn nhiều khó khăn, thiếu thiết bị nên nhiều công việc phải mang lên xã để thực hiện. Nay được xã đầu tư máy tính, máy in, máy scan và phủ sóng wifi, chúng tôi rất vui mừng. Các thủ tục hành chính, văn bản, báo cáo được xử lý nhanh hơn, thuận lợi hơn. Đây là sự quan tâm rất thiết thực, giúp cán bộ thôn từng bước tiếp cận chuyển đổi số, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, xã Avương cũng quan tâm phát triển nguồn nhân lực số. Đội ngũ cán bộ, công chức được tham gia các lớp đào tạo về kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin mạng và chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục kiện toàn lực lượng chuyên trách công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng chính quyền số.

Xã Avương triển khai lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các điểm dân cư thuộc 12 thôn. Người dân tìm hiểu được nhiều thông tin từ khi có mạng. (Ảnh: THANH TÂM)

Theo ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 xã Avương, việc triển khai Nghị quyết số 57 không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là định hướng chiến lược lâu dài đối với địa phương. Xã Avương xác định đầu tư hạ tầng số phải đi đôi với nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ và người dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từng bước hoàn thiện hạ tầng, xây dựng chính quyền số, xã hội số, tạo môi trường thuận lợi để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 đã tạo nền tảng quan trọng để xã Avương tiếp tục bứt phá trong chuyển đổi số. Mỗi công trình, mỗi thiết bị được đưa vào sử dụng đều góp phần rút ngắn khoảng cách số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho một xã vùng cao còn nhiều khó khăn.