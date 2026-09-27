Đà Nẵng: Đồng loạt ra quân làm sạch môi trường

Các hội đoàn thể xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: HĐ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, từ ngày 26 đến nay, đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn thành phố tham gia dọn vệ sinh tại đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu vực công cộng, sông, hồ, kênh, mương, bãi biển và những điểm có nguy cơ ô nhiễm.

Các địa phương, đơn vị đồng thời tuyên truyền, vận động người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy. Nhiều hoạt động được triển khai như thu gom rác tái chế, pin đã qua sử dụng; “đổi rác lấy quà”; trồng, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư theo hướng “xanh - sạch - đẹp”.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, hoạt động nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 19/5/2026 về phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một TP Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2026-2030”.

Người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư. Ảnh: HĐ.

Thông qua các hoạt động thiết thực, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, góp phần xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp.