Ngư dân Núi Thành ra khơi bám biển. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tăng cường quản lý tàu cá

Là địa phương ven biển, xã Núi Thành có hoạt động khai thác thủy sản diễn ra trên cả vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi với tổng cộng 514 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên. Trong đó, chính quyền địa phương được phân cấp quản lý 218 tàu dưới 12m.

Chủ tịch UBND xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn cho biết, từ tháng 9 đến nay, địa phương đã phối hợp với Chi cục Biển đảo và Thủy sản rà soát, phân loại những tàu không đủ điều kiện về giấy phép và đăng kiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân thực hiện các thủ tục đăng ký, xóa đăng ký, sang tên, mua bán, sửa chữa, cải hoán hoặc xử lý các tàu bị chìm, không còn khả năng khai thác…

Nhờ đó, số tàu không đủ điều kiện khai thác đã giảm từ 155 tàu (tháng 9/2026) xuống còn 24 tàu tính đến ngày 16/11/2026. Trong đó, 4 tàu đã được cấp lại đăng kiểm, 8 tàu cá hoạt động; đối với 12 tàu còn lại (chiều dài trên 12m), có 2 tàu đã chìm và giải bản, 2 tàu đã bán, 8 tàu đã hoặc sắp hết hạn đăng kiểm.

Hải đoàn 21 Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp cùng Đảng ủy xã Núi Thành tổ chức tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền luật pháp cho ngư dân địa phương. Ảnh: MINH KHÁNH

Ông Hoàng Châu Sơn cho biết thêm, đối với các tàu không đủ điều kiện, địa phương đã yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết tuyệt đối không đưa tàu đi khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các quy định.

Bên cạnh đó, địa phương tích cực phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa và các cơ quan chuyên ngành để kiểm soát chặt chẽ tàu xuất, nhập bến; thường xuyên kiểm tra giấy tờ, trang thiết bị an toàn, đồng thời nhắc nhở chủ tàu thực hiện nghiêm nghĩa vụ báo cáo vị trí khi thiết bị giám sát gặp sự cố.

Địa phương cũng phối hợp quản lý nhật ký khai thác, hồ sơ chuyến biển, xác nhận nguồn gốc thủy sản theo đúng chức năng, thẩm quyền, kiên quyết không để tàu thiếu điều kiện xuất bến. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tại xã đã lắp đặt ít nhất 1 thiết bị giám sát hành trình.

Đảng ủy xã Núi Thành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU. Ảnh: MINH KHÁNH

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố hiện có 4.039 tàu cá dài từ 6m trở lên đã đăng ký, 100% dữ liệu được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Trong đó, toàn bộ 1.177 tàu cá hoạt động vùng khơi đã lắp đặt VMS và được theo dõi 24/24 giờ.

Tuy nhiên, tính đến tháng 11/2026, thành phố vẫn còn 160 tàu cá đã đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động (gồm 95 tàu hết hạn giấy phép khai thác và 65 tàu hết hạn đăng kiểm); gần 400 tàu chưa cài đặt hoặc sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử.

Ngoài ra, 151 tàu thuộc nhóm có nguy cơ cao vi phạm quy định IUU đang được đưa vào diện giám sát đặc biệt; hiện tượng mất kết nối VMS quá 6 giờ khi tàu hoạt động trên biển vẫn còn xảy ra.

Ông Đặng Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng rà soát từng phương tiện; quản lý chặt chẽ nhóm tàu không đủ điều kiện và tàu có nguy cơ cao vi phạm quy định (IUU). Đồng thời, đơn vị hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện thủ tục pháp lý hoặc xử lý theo quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện xuất khơi…

Đơn vị cũng đề nghị các địa phương được phân cấp quản lý tàu dưới 12m cần phân loại, kiểm soát chặt chẽ, nhất là nhóm tàu khai thác nội địa, phục vụ nuôi trồng thủy sản và vận chuyển người. Cạnh đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát tàu cá ngoại tỉnh hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng nhằm tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, xác minh và xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Từ năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 117 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 8,5 tỷ đồng; thành phố ghi nhận không có tàu cá vi phạm bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý.

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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân

Ông Huỳnh Thế Điểu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Tam Quang (xã Núi Thành) cho biết, nghiệp đoàn hiện có 367 tàu, bao gồm 208 tàu đánh bắt xa bờ. Do đặc thù các chuyến biển kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, lực lượng ngư dân đánh bắt xa bờ rất ít có điều kiện tiếp cận các quy định pháp luật mới.

Thêm nữa, một số quy định về giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác hay truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn còn khó tiếp cận đối với ngư dân. Do đó, nếu thiếu sự hướng dẫn thường xuyên từ cơ quan chức năng, nguy cơ vi phạm vẫn có thể xảy ra.

Trước thực tế này, nghiệp đoàn đã chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền đến các đoàn viên thông qua hệ thống ICOM; đồng thời phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn như: cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân, biên phòng để phổ biến pháp luật.

Ngoài ra, nghiệp đoàn duy trì 15 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển với 208 tàu tham gia, không chỉ hỗ trợ nhau trong sản xuất và lúc gặp sự cố mà còn thường xuyên nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU. Nhờ vậy, 100% chủ tàu thuộc diện báo cáo đã tuân thủ đúng quy định về giám sát hành trình, thủ tục xuất, nhập bến và không vi phạm IUU.

Lực lượng bộ đội biên phòng tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Bùi Ngọc Phương (xã Tam Xuân). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Trung tá Dương Minh Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Núi Thành) cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền tại cảng cá Tam Quang, cấp phát hàng trăm tờ rơi cùng 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các quy định về chống khai thác IUU.

Kiểm soát người và phương tiện xuất, nhập bến, những trường hợp chưa đủ điều kiện hoạt động đều bị lực lượng chức năng yêu cầu khắc phục triệt để hoặc xử lý nghiêm theo quy định.

Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: MINH KHÁNH

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, trong năm 2026, Hải đội 212 đã huy động 58 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, bao gồm 14 chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống khai thác IUU. Tổng thời gian hoạt động trên biển đạt hơn 19.000 giờ với hành trình hơn 21.400 hải lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tuyên truyền tại 19 cảng cá, âu tàu và 2 trường học; tiếp cận 668 lượt tàu cá với 7.296 ngư dân; phát 4.966 tờ rơi, 1.210 cuốn sách và sổ tay pháp luật, kết hợp sử dụng pano, băng rôn cùng tài liệu tích hợp mã QR.

Riêng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển đã lồng ghép công tác kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền pháp luật cho 2.221 lượt tàu cá cùng 15.279 thuyền viên.

Trước đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban Châu Âu (EC) dự kiến vào cuối năm 2026, Đà Nẵng đang tập trung thực hiện mục tiêu “5 không” trong chống khai thác IUU: Không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác; không để các vụ vi phạm VMS kéo dài mà không được xử lý; không để xảy ra tình trạng lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo khác biệt so với dữ liệu, hồ sơ thực tế.