Đà Nẵng dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu phát triển ngày càng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm; bộ máy từng bước được kiện toàn; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tham dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP 9 tháng ước tăng 10,31%. Riêng quý III tăng 11,83%, cao nhất trong 3 quý, đứng thứ 7 cả nước và thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách nhà nước đạt 71.500 tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy chỉ rõ một số chủ trương, kết luận chỉ đạo chưa được triển khai hiệu quả; tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, chậm xử lý công việc vẫn còn.

Việc tháo gỡ khó khăn đối với một số công trình, dự án trọng điểm, dự án tồn đọng kéo dài chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở một số nơi còn hạn chế; tình trạng thiếu nhân lực chuyên sâu chưa được khắc phục triệt để.

Theo Bí thư Thành ủy, dù tăng trưởng đạt hai con số, kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, kịch bản đề ra. Để cả năm tăng trưởng từ 11% trở lên, GRDP quý IV phải tăng 12,8 - 13,6%. Đây là yêu cầu rất cao khi thời gian còn lại không nhiều.

Trong khi đó, quý IV thường có mức tăng trưởng thấp hơn quý II, quý III, chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ đối với hoạt động xây dựng, đầu tư công và là mùa thấp điểm du lịch, dịch vụ.

Kinh tế - xã hội thành phố trong quý III duy trì đà tăng trưởng khá. Ảnh minh họa: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy yêu cầu nỗ lực, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị trong quý IV. Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần phát huy vai trò chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy và giám sát việc hoàn thành các nhiệm vụ; bảo đảm tính bền vững của tăng trưởng, tạo đà để thành phố duy trì mức tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo, đáp ứng mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Thành phố cần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, công nghệ cao, logistics, tạo động lực tăng trưởng bền vững và nguồn thu ổn định, lâu dài.

Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị tập trung phân tích những vấn đề đang cản trở việc hoàn thành mục tiêu năm 2026, trong điều kiện thành phố bước vào mùa cao điểm mưa bão.

Theo chương trình, hội nghị thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng 3 tháng cuối năm và cho ý kiến đối với một số nội dung liên quan.