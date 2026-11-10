Đà Nẵng đón Liên hoan phim Smartphone quốc tế 2026

Sự kiện do Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Điện ảnh Smartphone Hàn Quốc - Việt Nam đề nghị, Ủy ban Tổ chức LHP Smartphone Yecheon (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Quốc Vương (King Events) phối hợp tổ chức, hứa hẹn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng yêu điện ảnh và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật trên các thiết bị di động.

LHP Smartphone quốc tế 2026 đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng sáng tạo trẻ.

Với thông điệp "One Hand, Endless Cinema" (Một tay mở ra thế giới điện ảnh vô tận), DNSFF 2026 hướng tới mục tiêu đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên, các nhà làm phim độc lập cùng những người đam mê sáng tạo nội dung.

Là sân chơi điện ảnh quy mô quốc tế dành riêng cho các tác phẩm sản xuất bằng smartphone, cuộc thi dành cho mọi cá nhân và nhóm sáng tạo trong lẫn ngoài nước. Ban Tổ chức (BTC) khuyến khích người tham dự thể hiện góc nhìn cá nhân độc đáo và ngôn ngữ điện ảnh sáng tạo qua thiết bị gần gũi thường ngày. Các tác phẩm dự thi có chủ đề tự do, thời lượng tối đa 30 phút, đảm bảo các quy định về bản quyền và thể lệ chương trình. Thời hạn tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 15-11-2026 qua email: dnsff2026@gmail.com. Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham dự được cập nhật tại website chính thức: https://danangsff.com/default/.

Điểm nhấn của sự kiện là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ, nhà làm phim danh tiếng từ Hàn Quốc: Đạo diễn Jang Cheol-soo (Tổng đạo diễn nghệ thuật, đạo diễn các phim nổi tiếng Secretly, Greatly và Bedevilled); diễn viên Shin So-yul (Đại sứ quảng bá, từng tham gia Reply 1997, Late Summer, The Ghost Station); cùng các đạo diễn Jung Yong-ki và Kim Se-seong trong vai trò thành viên Ban Giám khảo.

Trong khuôn khổ DNSFF 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn và kết nối điện ảnh Việt - Hàn như diễn đàn giao lưu điện ảnh dành cho sinh viên Đà Nẵng; lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giao lưu văn hóa điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc (dự kiến ngày 11-12); Chương trình trình chiếu các tác phẩm tiêu biểu, cùng Lễ trao giải và bế mạc tại Công viên Vườn tượng APEC (dự kiến ngày 12-12).