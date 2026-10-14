Đà Nẵng đón khoảng 250 đại biểu tham dự Hội nghị COSTI-90 và các sự kiện bên lề

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sự kiện quy tụ khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo cơ quan KH&CN các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các đối tác chiến lược và chuyên gia quốc tế. Theo đó, ngày 13-10 diễn ra các phiên họp đồng thời của 5 tiểu ban chuyên môn. Ngày 14-10, tiếp diễn với Cuộc họp BAC-21, Phiên toàn thể COSTI-90, Lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN – Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN". Ngày 15-10, hội nghị tiếp tục phiên toàn thể, tổ chức Hội thảo quốc tế về phụ nữ đổi mới sáng tạo phối hợp cùng Viện Nghiên cứu UL (Hoa Kỳ) và chương trình tham quan Phố cổ Hội An. Việc đăng cai COSTI-90 tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, góp phần mở rộng không gian hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cùng thành phố Đà Nẵng năng động, mến khách đến bạn bè năm châu.