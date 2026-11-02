Đà Nẵng: Đơn hàng tăng, doanh nghiệp lạc quan về đích năm 2026

Đơn hàng tăng, doanh nghiệp tự tin tăng tốc

Những tháng cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng ghi nhận tín hiệu tích cực. Thị trường tiêu thụ được mở rộng, đơn hàng duy trì ổn định, sản lượng và doanh thu tăng. Cùng với việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và tìm kiếm thị trường, cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2026, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Đơn hàng tăng, thị trường rộng mở, Công ty TNHH Năng lượng sạch Quảng Nam dự kiến sẽ cán đích năm 2026 với doanh thu tăng khoảng hơn 30% so với năm 2025

Công ty TNHH Năng lượng sạch Quảng Nam (xã Núi Thành) chuyên sản xuất than không khói (nhiên liệu sinh khối) từ các phế phẩm nông, lâm nghiệp như củi, xơ dừa và các loại vỏ. Sau khoảng 5 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Để nâng cao năng lực sản xuất, công ty vừa đưa vào hoạt động 3 máy đùn than trục vít với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng, thay thế thiết bị cũ, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Ông Ngô Quang Nam, Giám đốc Công ty cho biết, tình hình sản xuất của doanh nghiệp có nhiều cải thiện, thị trường đầu ra đã được định hình. Công ty dự kiến doanh thu năm 2026 tăng khoảng 30 - 40% so với năm 2025. “Để có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, chúng tôi có sự hỗ trợ, tiếp sức kịp thời của ngành Công Thương thông qua chương trình khuyến công, giúp công ty có thêm điều kiện đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện thị trường đầu ra đã có sẵn, chúng tôi đang nỗ lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu đơn hàng từ thị trường”, ông Nam cho hay.

Tương tự, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Đá mỹ nghệ Cao Trang (Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn) mới đầu tư hệ thống máy CNC điêu khắc đá trị giá gần 659 triệu đồng. "Với hệ thống thiết bị mới, năng suất sản xuất của công ty dự kiến tăng khoảng 70% so với trước đây; sản phẩm có mẫu mã đẹp hơn, độ chính xác cao hơn, đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng có những chi tiết khó, phức tạp với thời gian xử lý nhanh hơn, đồng thời giảm bớt sức lao động thủ công", ông Cao chia sẻ.

Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, Hợp tác xã Best One đang khai thác hiệu quả kênh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch và mở rộng tệp khách hàng.

Tại Hợp tác xã Best One (xã Quảng Phú), các sản phẩm thực phẩm và đồ uống chế biến từ trái nhàu cũng đang từng bước mở rộng tệp khách hàng. Theo bà Bùi Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Hợp tác xã cho hay, sản lượng tiêu thụ sản phẩm trong năm nay duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định. Điểm tích cực là mức độ nhận diện và sự đón nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm đã được mở rộng đáng kể.

“Bên cạnh thị trường trong nước, hợp tác xã đang khai thác hiệu quả kênh xuất khẩu tại chỗ thông qua hệ thống cửa hàng, quầy hàng phục vụ khách du lịch. Các sản phẩm từ trái nhàu nhận được sự quan tâm của khách quốc tế, đặc biệt là du khách Hàn Quốc”, bà Nhung thông tin và cho biết, việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do ngành Công Thương tổ chức đã giúp hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tiếp cận hệ thống bán lẻ và mở rộng tệp khách hàng.

Đồng hành cùng doanh nghiệp tạo động lực tăng trưởng

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, trong 10 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,40%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,46%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,56%. Đáng chú ý, có 18/23 nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng.

Đóng góp quan trọng vào kết quả này là sự đồng hành của các chính sách Công Thương với doanh nghiệp, tiêu biểu là chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại. Các hoạt động tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng (Sở Công Thương Đà Nẵng) cho hay, thông qua chương trình khuyến công, Trung tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất đầu tư thiết bị tiên tiến, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và năng suất, giảm lao động thủ công, hướng đến sản xuất tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

Với sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đà Nẵng đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Ở khâu tiêu thụ, Trung tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá, kết nối đối tác và hệ thống phân phối thông qua hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối cung cầu. "Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp vừa nâng cao năng lực sản xuất, vừa mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương", ông Đinh Văn Phúc nói.

Bà Hoàng Thị Hương, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, trong 3 tháng cuối năm, ngành Công Thương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, nâng công suất và ổn định đơn hàng; đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo thuận lợi về mặt bằng, nguyên liệu, lao động và thủ tục đầu tư.

Cùng với đó, thành phố tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với các hệ thống phân phối, hỗ trợ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Theo kế hoạch tăng trưởng 3 tháng cuối năm 2026, sản xuất công nghiệp Đà Nẵng phấn đấu tăng 9,65% trong cả năm; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo phấn đấu tăng 11,04%. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực của cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong việc khai thác công suất hiện có, đẩy nhanh tiến độ dự án và tận dụng cơ hội thị trường.Với đà tăng trưởng công nghiệp trong 10 tháng, cùng sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ từ ngành Công Thương, Đà Nẵng có thêm cơ sở để hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Việc duy trì đơn hàng, đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn tạo thêm giá trị sản xuất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.