Đà Nẵng đón gần 16 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng năm 2026

Du khách đến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, phường Hội An Đông, Đà Nẵng. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Hoạt động du lịch, lưu trú, ăn uống và lữ hành tại Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026, với lượng khách lưu trú tăng 26,4%, doanh thu lưu trú, ăn uống tăng 26,2% so với cùng kỳ.

Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2026, các hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch, lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí và sự đa dạng của các sản phẩm, sự kiện. Kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm và ứng dụng công nghệ cũng được đẩy mạnh, góp phần mở rộng thị trường khách.

Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ trong 9 tháng ước đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt 8,13 triệu lượt, tăng 24,3%.

Lượng khách tăng kéo theo sự mở rộng của nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 9 tháng ước đạt 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu lưu trú đạt 16.939 tỷ đồng, tăng 23,9%; doanh thu ăn uống đạt 36.006 tỷ đồng, tăng 27,3%.

Cùng với các hoạt động kinh doanh truyền thống, Đà Nẵng tiếp tục khai thác kinh tế đêm thông qua các khu phố đi bộ, tuyến phố đêm và không gian ẩm thực gắn với văn hóa, giải trí.

Các sự kiện như Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc, Lễ hội Sâm Ngọc Linh, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực tại Chợ Cồn góp phần bổ sung sản phẩm, tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Hoạt động lữ hành cũng duy trì mức tăng trưởng khá. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành 9 tháng ước đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ thể thao biển ở Đà Nẵng. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Các doanh nghiệp lữ hành đã phục vụ khoảng 1,35 triệu lượt khách du lịch theo tour, tăng 14,7%. Trong đó, khách quốc tế đạt 492.200 lượt, tăng 13,6%; khách trong nước đạt 752.500 lượt, tăng 12,4%; khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt 106.600 lượt, tăng 41,6%.

Một điểm đáng chú ý là doanh nghiệp lữ hành đang mở rộng khai thác các phân khúc có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, trong đó có du lịch cưới quốc tế và du lịch hội nghị, hội thảo (MICE).

Trong 8 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã đón và hỗ trợ 40 sự kiện cưới quốc tế. Riêng tháng 8/2026, thành phố đón 29 đoàn MICE với 7.574 lượt khách.

Các sản phẩm cũng được làm mới thông qua việc kết hợp tour với hệ sinh thái sự kiện “Đà Nẵng-Chạm về nguyên bản,” chương trình kích cầu dịp Quốc khánh 2/9 và các tour trải nghiệm sinh thái, văn hóa tại khu vực phía Tây như Leaf Village, Làng Toom Sara, Cổng Trời Đông Giang.

Hoạt động lữ hành được kết nối với các sự kiện thể thao, ẩm thực và du lịch liên vùng nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian khai thác khách. Cùng với đó, công nghệ tiếp tục được đưa vào hoạt động du lịch thông qua Bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI, Nền tảng dữ liệu du khách (CDP) trên cổng Danang FantastiCity và dịch vụ thuyết minh tự động AI “Tour Xíchlô Du lịch.”

Những kết quả trong 9 tháng năm 2026 cho thấy thị trường du lịch Đà Nẵng đang tăng trưởng trên nhiều phân khúc, không chỉ ở lượng khách lưu trú mà còn ở doanh thu dịch vụ, hoạt động lữ hành và các dòng khách chuyên biệt.

Bên cạnh thị trường quốc tế và khách nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, tốc độ tăng 41,6% của lượng khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng cho thấy hoạt động lữ hành đang có sự mở rộng theo cả hai chiều. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và các chương trình kết nối du lịch trong thời gian tới./.