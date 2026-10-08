Đà Nẵng đón gần 15,9 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng

Du khách trải nghiệm các hoạt động tại Đà Nẵng. Ảnh: NHẬT HẠ

Theo thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố ngày 5/10, trong tổng lượng khách lưu trú, khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt 8,13 triệu lượt, tăng 24,3%.

Sự gia tăng lượng khách tạo động lực cho các hoạt động dịch vụ. Doanh thu lưu trú, ăn uống trong 9 tháng ước đạt 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2%. Hoạt động lữ hành cũng duy trì đà tăng trưởng với doanh thu ước đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 16,5%. Các doanh nghiệp lữ hành phục vụ khoảng 1,35 triệu lượt khách theo tour, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Đà Nẵng tiếp tục khai thác những phân khúc có giá trị gia tăng cao như du lịch cưới quốc tế và MICE. Trong 8 tháng đầu năm, thành phố đón và hỗ trợ 40 sự kiện cưới quốc tế; riêng tháng 8 đón 29 đoàn MICE với 7.574 lượt khách.

Cùng với đó, thành phố đa dạng hóa sản phẩm kinh tế đêm, trải nghiệm văn hóa, sinh thái; kết nối du lịch với các sự kiện thể thao, ẩm thực. Công nghệ được tăng cường ứng dụng thông qua Bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI, nền tảng dữ liệu du khách và dịch vụ thuyết minh tự động AI, góp phần làm mới trải nghiệm và mở rộng thị trường khách.