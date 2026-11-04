Đà Nẵng đón gần 1.000 khách tàu biển đến tham quan

Khách tàu biển đến từ thị trường Mỹ, Canada bắt đầu hành trình tham quan Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Sau khi tàu cập cảng, du khách được các xe trung chuyển đưa về khu vực trung tâm thành phố để đi tham quan một số khu, điểm du lịch như: Nhà thờ Con Gà, chợ Hàn, các tuyến đường chính Bạch Đằng, Trần Phú, Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, làng đá Non Nước, chùa Linh Ứng, bãi biển Mỹ Khê, đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn…

Tàu biển Azamara Pursuit sẽ rời đi lúc 20 giờ cùng ngày.

Tàu biển Azamara Pursuit tại Cảng Tiên Sa. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lũy kế 10 tháng năm 2026, thành phố đón 25 chuyến tàu biển với 28.590 lượt khách; trong khi đó khách đường thủy nội địa ước đạt 1.884.300 lượt.

Từ ngày 17 đến 24/11, dự kiến có thêm 3 chuyến tàu biển, đưa hơn 1.000 khách châu Âu và Mỹ tham quan Đà Nẵng.