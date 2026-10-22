Đà Nẵng đón đầu xu hướng du lịch quốc tế năm 2027

Khi các công ty lữ hành quốc tế bắt đầu xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2027, Đà Nẵng không chỉ được nhìn nhận là điểm đến nghỉ dưỡng biển quen thuộc mà còn có cơ hội mở rộng thị trường thông qua các sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Tại DITF 2026, hơn 150 đối tác quốc tế, gồm các công ty lữ hành, nhà điều hành tour và đơn vị phân phối từ 11 thị trường nguồn, đã gặp gỡ, kết nối với doanh nghiệp du lịch thành phố. Hoạt động này tạo cơ hội để các bên nắm bắt nhu cầu thực tế, tìm kiếm đối tác và lựa chọn sản phẩm có tiềm năng đưa vào chương trình tour năm tới.

Nghỉ dưỡng biển cao cấp tại Quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng

Làm mới sản phẩm nghỉ dưỡng, phát triển MICE và golf

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt 8,13 triệu lượt, tăng 24,3%.

Nghỉ dưỡng biển tiếp tục giữ vai trò quan trọng, nhưng để tăng sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần phát triển thêm những trải nghiệm giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Trong 9 tháng năm 2026, thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế tại Đà Nẵng đạt 2 ngày/lượt, cao hơn mức 1,65 ngày/lượt của khách trong nước.

Đây là dư địa để xây dựng các chương trình kết hợp nghỉ dưỡng biển với ẩm thực, văn hóa, giải trí, golf, chăm sóc sức khỏe và hành trình liên kết Đà Nẵng - Hội An cùng các điểm đến miền Trung. Thay vì chỉ cung cấp gói nghỉ dưỡng truyền thống, doanh nghiệp có thể tạo ra những hành trình đa dạng, phù hợp với từng thị trường khách.

Bên cạnh nghỉ dưỡng, MICE tiếp tục là dòng sản phẩm giàu tiềm năng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng ghi nhận 101 đoàn MICE với 28.428 lượt khách. Riêng tháng 6, thành phố đón một đoàn khoảng 5.000 khách với chương trình kết hợp hội nghị, lưu trú, tham quan, ẩm thực và giao lưu tại nhiều địa điểm.

Chương trình MICE năm 2026 đặt mục tiêu hỗ trợ gần 93.000 lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm trước. Chính sách hỗ trợ áp dụng với đoàn quốc tế từ 30 khách và đoàn nội địa từ 70 khách trở lên, tạo cơ hội thu hút cả những đoàn doanh nghiệp quy mô vừa.

MICE tiếp tục là một trong những nhóm sản phẩm có dữ liệu tăng trưởng rõ tại Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện có hơn 2.468 cơ sở lưu trú với trên 67.735 phòng, trong đó 163 cơ sở 4-5 sao và tương đương cung cấp gần 31.000 phòng. Đây là lợi thế để thành phố phát triển các chương trình MICE đồng bộ. Tuy nhiên, đối tác quốc tế còn quan tâm đến khả năng tổ chức gala, vận chuyển đoàn đông người, hoạt động xây dựng đội nhóm và trải nghiệm dành cho người đi cùng.

Golf cũng đang dần trở thành lý do chính để du khách lựa chọn Đà Nẵng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố ghi nhận hơn 174.991 vòng golf, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Để khai thác hiệu quả phân khúc này, doanh nghiệp cần kết nối lịch chơi golf với lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, spa và hoạt động dành cho người đi cùng. Khi kết hợp với nghỉ dưỡng biển và chăm sóc sức khỏe, golf có thể trở thành trục chính của kỳ nghỉ, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.

Du lịch cưới, wellness và nghỉ dưỡng gia đình

Du lịch cưới là phân khúc đáng chú ý, đặc biệt với thị trường Ấn Độ. Trong nửa đầu năm 2026, Đà Nẵng đón và tư vấn 28 sự kiện cưới quốc tế. Đầu tháng 2, một đám cưới của cặp đôi Ấn Độ với hơn 250 khách được tổ chức tại thành phố, kết hợp nhiều nghi lễ truyền thống.

Để thu hút thêm các sự kiện tương tự, điểm đến và cơ sở lưu trú cần đáp ứng nhiều yêu cầu như không gian tổ chức ngoài trời, số lượng phòng lớn, thực đơn phù hợp với tập quán và tôn giáo, dịch vụ vận chuyển cùng khả năng tổ chức nhiều nghi lễ trong nhiều ngày. Lợi thế cạnh tranh vì thế không chỉ nằm ở cảnh quan biển mà còn ở năng lực cung cấp dịch vụ đồng bộ, cá nhân hóa theo nhu cầu của từng gia đình.

Cùng với đó, wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe) đang được Đà Nẵng định hướng phát triển thành dòng sản phẩm có sức hút riêng. Các trải nghiệm như yoga bên biển, thiền, sound healing, hòa mình vào thiên nhiên và nghỉ dưỡng phục hồi có thể được kết nối thành những hành trình hướng tới tái tạo năng lượng.

Đà Nẵng đứng thứ hai trong nhóm điểm đến được gia đình quốc tế quan tâm nhiều; các gia đình Hàn Quốc dẫn đầu về mức độ quan tâm đến Việt Nam

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 411.000 lượt khách Nga và CIS, tăng 94,2% so với cùng kỳ. Đây là nhóm thị trường có tiềm năng đối với các kỳ nghỉ biển dài ngày, golf, ẩm thực, văn hóa và chăm sóc sức khỏe.

Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ spa riêng lẻ, các cơ sở lưu trú có thể phát triển chương trình 5-7 đêm hoặc dài hơn, kết hợp yoga, dinh dưỡng, thiền, vận động nhẹ và trải nghiệm văn hóa địa phương. Cách tiếp cận này giúp tạo ra sản phẩm có chiều sâu, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Du lịch gia đình cũng mở ra cơ hội đáng kể. Theo dữ liệu tìm kiếm của Agoda, nhu cầu du lịch gia đình quốc tế đến Việt Nam trong kỳ nghỉ cuối năm 2025 – đầu năm 2026 tăng 30% so với năm trước. Đà Nẵng đứng thứ hai trong nhóm điểm đến được các gia đình quốc tế quan tâm, với mức tăng tìm kiếm 42%.

Đối với nhóm khách này, yếu tố quyết định không chỉ là giá phòng mà còn là sự thuận tiện cho nhiều thế hệ. Các sản phẩm phù hợp cần có phòng gia đình hoặc villa nhiều phòng ngủ, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, thực đơn đa dạng và phương tiện di chuyển thuận tiện. Việc kết hợp các dịch vụ thiết yếu trong một gói nghỉ dưỡng sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành dễ tư vấn, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách.

Các doanh nghiệp du lịch quốc tế tìm hiểu thị trường Đà Nẵng tại DITF 2026

Lưu trú dài ngày và bài toán nâng sức cạnh tranh

Lưu trú dài ngày là phân khúc cần được quan tâm, đặc biệt với thị trường Nga và CIS. Lượng khách tăng cùng việc mở lại, tăng tần suất một số chuyến bay charter tạo thêm điều kiện để Đà Nẵng thu hút nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Với phân khúc này, doanh nghiệp cần chú trọng giá lưu trú dài hạn, không gian sinh hoạt, dịch vụ giặt là, lựa chọn ăn uống, phương án đưa đón và lịch trình đa dạng trong 7, 10 hoặc 14 ngày. Nếu xây dựng được sản phẩm phù hợp, thành phố không chỉ tăng số đêm lưu trú mà còn có cơ hội phân bổ chi tiêu của du khách sang ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa.

Nhìn từ dữ liệu năm 2026, nhu cầu của các thị trường quốc tế đến Đà Nẵng ngày càng đa dạng. Hàn Quốc và Đông Bắc Á tiếp tục là những thị trường quan trọng; Ấn Độ mở ra cơ hội cho du lịch cưới, MICE và du lịch gia đình; trong khi Nga và CIS có tiềm năng với nghỉ dưỡng dài ngày, wellness và golf.

Trong bối cảnh đó, DITF 2026 là cơ hội để doanh nghiệp du lịch địa phương tiếp cận trực tiếp các đối tác có khả năng đưa sản phẩm vào chương trình tour quốc tế. Việc kết nối theo thị trường nguồn, dòng sản phẩm và nhu cầu cụ thể giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác phù hợp, đồng thời điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu thực tế của người mua.

Cơ hội cạnh tranh trong năm 2027 không nhất thiết nằm ở việc tạo ra thật nhiều sản phẩm mới, mà ở khả năng hoàn thiện những sản phẩm hiện có thành chương trình dễ tiếp cận, dễ vận hành và dễ bán trên thị trường quốc tế. Hiểu rõ khách hàng mục tiêu, thời gian lưu trú và trải nghiệm họ mong muốn sẽ giúp doanh nghiệp Đà Nẵng nâng cao giá trị dịch vụ, kéo dài kỳ nghỉ và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.