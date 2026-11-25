Với chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai” (Da Nang - Where Heritage Meets the Future), hội nghị hướng đến tăng cường kết nối giữa các thành phố di sản, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển du lịch bền vững và xây dựng đô thị hiện đại.

Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1999. Ảnh: Phương Vi

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, sự kiện dự kiến có đại diện khoảng 15 địa phương và tổ chức quốc tế tham dự. Trong đó, khoảng 8 địa phương cử đoàn ở cấp thị trưởng, phó thị trưởng hoặc lãnh đạo cấp cao.

Các đoàn quốc tế đến từ Đức, Pháp, Ý, Hungary, Lào, Campuchia và Trung Quốc. Đáng chú ý có đại diện bang Thuringia (Đức), thành phố Le Havre (Pháp), Genoa (Ý), Budapest (Hungary), các tỉnh Champasak, Luang Prabang (Lào), Battambang (Campuchia) cùng các đối tác đến từ Tô Châu, Macau và Côn Minh (Trung Quốc).

Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện cấp cao UN Tourism, Phó Chủ tịch Europa Nostra, đại diện C.M. Lerici Foundation, UNESCO, các cơ quan ngoại giao và lãnh đạo các bộ, ngành.

Theo chương trình, ngày 3-12, triển lãm ảnh tại Công viên APEC sẽ mở đầu chuỗi hoạt động, giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan và con người Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế. Cùng ngày, các đại biểu tham gia chương trình thực địa tại những điểm đến di sản, văn hóa tiêu biểu của thành phố.

Ngày 4-12, hội nghị tổ chức các hoạt động tiếp xúc, trao đổi song phương; phiên toàn thể với chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai” tại Ballroom Grand Sheraton và hội thảo chuyên đề “Hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản” tại Furama Resort.

Các nội dung thảo luận tập trung vào ngoại giao di sản, quản trị đô thị bền vững; kinh nghiệm bảo tồn di sản trong quá trình phát triển đô thị; kết nối di sản với giáo dục cộng đồng, du lịch bền vững và công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, hội nghị dành sự quan tâm đến việc ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản. Đây cũng là những hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao hiệu quả gìn giữ các giá trị văn hóa trước những tác động của đô thị hóa và quá trình phát triển.

Hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), giai đoạn 1976-2026. Đây là dịp nhìn lại những đóng góp của Việt Nam trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, đồng thời mở rộng hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế.