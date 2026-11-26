Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và chuyển đổi số đang tạo ra những cơ hội cũng như thách thức mới đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới tại Đà Nẵng năm 2026 sẽ được tổ chức với chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai” (Da Nang - Where Heritage Meets the Future) từ ngày 03-04/12/2026. Sự kiện hướng tới việc kết nối các thành phố di sản, các tổ chức quốc tế, nhà quản lý, chuyên gia, học giả và đối tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các sáng kiến và mở rộng hợp tác trong bảo tồn di sản gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026), là dịp nhìn lại hành trình, thành tựu và đóng góp của Việt Nam trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của nhân loại; đồng thời thể hiện cam kết, trách nhiệm và vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương, đóng góp vào các mục tiêu chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Hội nghị Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai sẽ diễn ra từ ngày 03 đến 04/12/2026.

Kết nối các thành phố, địa phương và tổ chức quốc tế

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của đại diện khoảng 15 địa phương và các tổ chức quốc tế đã xác nhận tham dự, trong đó có khoảng 08 địa phương xác nhận đoàn tham dự ở cấp thị trưởng, phó thị trưởng hoặc lãnh đạo cấp cao. Các đoàn đến từ Đức, Pháp, Ý, Hungary, Lào, Campuchia và Trung Quốc, cùng các đại diện của các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực di sản, văn hóa và du lịch.

Đáng chú ý, các đoàn quốc tế dự kiến có sự tham gia của đại diện lãnh đạo bang Thuringia (Đức), thành phố Le Havre (Pháp), thành phố Genoa (Ý), Budapest (Hungary), các tỉnh Champasak, Luang Prabang (Lào), Battambang (Campuchia), cùng các đối tác đến từ Tô Châu, Macao, Côn Minh (Trung Quốc). Sự hiện diện của các địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, kinh nghiệm quản lý và bảo tồn di sản đa dạng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi thực chất, tăng cường sự hiểu biết và mở rộng cơ hội hợp tác với Đà Nẵng.

Hội nghị cũng sẽ chào đón sự tham gia của các tổ chức quốc tế và đối tác chuyên ngành, trong đó có đại diện cấp cao của UN Tourism, Phó Chủ tịch Europa Nostra và đại diện của C.M. Lerici Foundation. Đây là những đối tác có kinh nghiệm, mạng lưới và chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch và hợp tác quốc tế, góp phần mở rộng chiều sâu chuyên môn và kết nối nguồn lực cho các sáng kiến hợp tác.

Bên cạnh các đoàn địa phương và tổ chức quốc tế, Hội nghị dự kiến có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, gồm Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Italy và Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và Trưởng phái đoàn UNESCO tại Việt Nam. Về phía Trung ương, dự kiến có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn; cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia, cộng đồng quốc tế và các cá nhân, tổ chức có đóng góp trong lĩnh vực di sản.

Chuỗi hoạt động đa dạng, lan tỏa giá trị di sản

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm kết hợp trao đổi chuyên môn, đối thoại quốc tế, quảng bá văn hóa và trải nghiệm di sản.

Ngày 03/12/2026, Lễ khai mạc Triển lãm ảnh tại Công viên APEC sẽ mở đầu chuỗi hoạt động, góp phần giới thiệu những giá trị di sản, văn hóa, cảnh quan và con người Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

Ngày 04/12/2026, Hội nghị sẽ diễn ra với các hoạt động tiếp xúc, trao đổi song phương; Phiên tổng thể “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai” vào chiều ngày 04/12/2026 tại Ballroom Grand Sheraton; và Hội thảo chuyên đề “Hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản” tại Ocean Ballroom, Furama Resort vào sáng ngày 04/12/2026.

Các hoạt động thực địa tại những điểm đến di sản, văn hóa tiêu biểu của thành phố cũng sẽ tạo cơ hội để đại biểu trực tiếp tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa, các mô hình bảo tồn và định hướng phát triển của Đà Nẵng, đồng thời được giới thiệu đến các đại biểu vào ngày 03/12/2026.

Lịch trình dự kiến của Hội nghị “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai”.

Di sản, quản trị đô thị và những hướng hợp tác mới

Với chủ đề xuyên suốt “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai”, Hội nghị hướng tới cách tiếp cận di sản không chỉ là tài sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực cho phát triển, đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu văn hóa và xây dựng đô thị bền vững.

Các nội dung trao đổi sẽ tập trung vào những vấn đề có tính thời sự và thiết thực như ngoại giao di sản và quản trị đô thị bền vững trong bối cảnh toàn cầu; kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong quá trình phát triển đô thị; kết nối di sản với giáo dục cộng đồng, du lịch bền vững và công nghiệp văn hóa; ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản.

Thông qua các phiên đối thoại, tham luận chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm và hoạt động kết nối, các đại biểu sẽ chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tìm kiếm cơ hội triển khai các chương trình hợp tác cụ thể giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức, ứng dụng công nghệ, huy động nguồn lực và phát triển các mô hình bảo tồn di sản bền vững.

Từ đối thoại đến những sáng kiến hợp tác dài hạn

Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới tại Đà Nẵng năm 2026 được kỳ vọng không chỉ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm mà còn là điểm khởi đầu cho những sáng kiến và chương trình hợp tác dài hạn, góp phần kết nối mạng lưới các thành phố di sản, tăng cường quan hệ với UNESCO và các tổ chức quốc tế, mở rộng hợp tác song phương và đa phương trong bảo tồn, nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực.

Thông qua sự kiện, Đà Nẵng mong muốn khẳng định vai trò là địa phương tích cực, có trách nhiệm và chủ động trong hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản; lan tỏa thông điệp về sự gắn kết hài hòa giữa gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếp thu tinh hoa nhân loại và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.

Với chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai”, Hội nghị mong muốn không chỉ tôn vinh những giá trị được gìn giữ qua thời gian mà còn mở ra những kết nối mới, nơi di sản trở thành nền tảng cho đối thoại, hợp tác, sáng tạo và phát triển. Đây là dấu mốc góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng - thành phố di sản, sáng tạo, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của thành phố trên bản đồ văn hóa, du lịch và hợp tác quốc tế.