Đà Nẵng: Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp tìm kiếm người mất tích

Trước đó, khoảng 15 giờ, ngày 7-10, ông Nguyễn Tấn D. (66 tuổi, trú tại khối phố An Phú, phường Quảng Phú) bị lật ghe, mất tích tại khu vực sông Trường Giang (địa phận đoạn gần cầu Kỳ Phú).

Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp tìm kiếm người mất tích tại khu vực sông Trường Giang (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Tam Thanh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng) đã phối hợp với Ban CHQS phường Quảng Phú (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) và các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực liên quan. Đến 15 giờ chiều 8-10, các lực lượng vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, tại khu vực xảy ra vụ việc đang có mưa rất lớn, mực nước sông dâng cao, dòng nước chảy xiết, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Tam Thanh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai các biện pháp phù hợp, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm, với quyết tâm sớm xác định vị trí và tìm thấy nạn nhân.