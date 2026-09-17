Đà Nẵng đối thoại, tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H, đề nghị thành phố xem xét gia hạn thời gian thuê khu đất đường An Thượng 7, 8, 9, phường Ngũ Hành Sơn để doanh nghiệp có thêm thời gian khai thác công trình đã đầu tư.

Theo ông Khải, doanh nghiệp tham gia dự án theo chủ trương xã hội hóa thể thao của thành phố, đầu tư gần 40 tỉ đồng xây dựng khu thể thao gồm hồ bơi, sân bóng và phòng tập. Phần lớn nguồn vốn đầu tư là vốn vay.

Tuy nhiên, thời gian khai thác công trình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, có giai đoạn các hạng mục gần như không thể hoạt động, không tạo doanh thu trong khi doanh nghiệp vẫn phải duy trì chi phí và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Sau 10 năm thuê đất, doanh nghiệp vẫn chưa thu hồi được khoản vốn đã đầu tư như kỳ vọng. Trong khi đó, khu thể thao hiện vẫn được khai thác, vừa phục vụ hoạt động kinh doanh, vừa đáp ứng một số nhu cầu cộng đồng như dạy bơi cho trẻ em, tạo địa điểm tập luyện cho học sinh và sinh hoạt của người dân.

Từ tháng 11.2025, khoảng nửa năm trước khi thời hạn thuê đất kết thúc, Công ty K&H đã gửi hồ sơ đề nghị gia hạn và nhiều lần kiến nghị thành phố xem xét.

Ông Khải mong thành phố cân nhắc toàn diện quá trình đầu tư, thời gian hơn 3 năm hoạt động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và giá trị công trình hiện hữu để doanh nghiệp có thêm thời gian thuê đất.

“Chúng tôi mong được tiếp tục gia hạn để có thời gian thu hồi vốn và tiếp tục khai thác công trình phục vụ người dân”, ông Khải nói.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H

Cũng tại buổi đối thoại, bà Dương Thị Thu Thảo, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông Giang, cho biết doanh nghiệp đang vận hành nhà máy sản xuất gạch Terrazzo và vật liệu xây dựng tại Cụm công nghiệp Tây An.

Nhà máy hoạt động gần 2 năm, sản phẩm đã xuất khẩu nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay. Nguyên nhân là khu đất thuê theo hình thức trả tiền hằng năm nên quyền sử dụng đất không thể sử dụng làm tài sản bảo đảm, trong khi giá trị nhà xưởng chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn.

Doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, bổ sung vốn lưu động; đồng thời mong muốn xem xét việc sử dụng dòng tiền và hợp đồng xuất khẩu trong phương án vay vốn.

Đối với dự án Hyatt Regency Danang Resort & Spa, ông Nguyễn Xuân Ngọ, đại diện Công ty Cổ phần Khu Du lịch Biển Ngũ Hành Sơn, cho biết trong tổng số 210 căn hộ và biệt thự của dự án hiện còn 45 căn chưa được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 6 căn đã bán cho khách hàng…

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi đối thoại

Sau khi nghe các doanh nghiệp trình bày, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành không trả lời chung chung mà phải xác định cụ thể điểm nghẽn của từng hồ sơ, cơ quan chịu trách nhiệm và hướng xử lý.

Với trường hợp Công ty K&H, ông Hùng cho biết khu đất doanh nghiệp đang sử dụng thuộc phạm vi dự án Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2, dự kiến xây dựng quảng trường trung tâm. Khi thời hạn thuê đất kết thúc và Nhà nước triển khai dự án đầu tư công phục vụ lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp phải bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, thành phố cũng cần tính đến khoảng thời gian dự án chưa thể triển khai ngay, tránh để công trình hiện hữu bị bỏ không, gây lãng phí.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tính cụ thể thời gian hoàn thiện thủ tục, đấu thầu, khởi công dự án quảng trường để từ đó đề xuất phương án linh hoạt về thời gian gia hạn thuê đất cho doanh nghiệp. Trường hợp được tiếp tục sử dụng đất trong thời gian chờ triển khai dự án, doanh nghiệp phải cam kết tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng khi thành phố thực hiện dự án.

Đối với khó khăn về vốn của Công ty Đông Giang, đại diện Quỹ Đầu tư phát triển thành phố cho biết dự án thuộc đối tượng có thể xem xét cho vay. Quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm không thể thế chấp, nhưng tài sản gắn liền với đất được xây dựng hợp pháp vẫn có thể được xem xét theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để xây dựng phương án vay vốn. Việc sử dụng dòng tiền hoặc hợp đồng xuất khẩu làm cơ sở bảo đảm sẽ được hai bên trao đổi, thẩm định cụ thể.

Đối với dự án Hyatt Regency Danang Resort & Spa, sau khi nghe các cơ quan chuyên môn phân tích về nghĩa vụ tài chính đất đai, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu doanh nghiệp sớm có văn bản chính thức về việc lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần. Các đơn vị liên quan phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hồ sơ để trình thành phố xem xét…

Qua từng hồ sơ, dự án, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cán bộ chuyên môn phải “mổ xẻ từng việc ra”, làm rõ nguồn gốc pháp lý, nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm của từng cơ quan để có giải pháp xử lý cụ thể.

“Phải mổ xẻ từng vấn đề ra mới có giải pháp xử lý, cái nào tháo gỡ được thì làm ngay”, ông Hùng nhấn mạnh.