Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm

Tính đến tháng 8/2026, trên địa bàn thành phố có 404 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng tại 54 xã, phường. Tổng số hồ sơ cần xử lý là 46.928 hồ sơ và 18.459 mồ mả cần di dời.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, khối lượng giải phóng mặt bằng năm 2026 rất lớn (khoảng 31.090 hồ sơ), trải rộng trên toàn địa bàn, đòi hỏi công tác điều hành phải linh hoạt theo từng nhóm dự án, nhóm hồ sơ và địa bàn trọng điểm.

Dù đạt được những kết quả cụ thể, tiến độ chung vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Tính đến nay, toàn thành phố đã bàn giao mặt bằng 7.060 hồ sơ; di dời 3.026 ngôi mộ; chi trả bồi thường 1.218,8 tỷ đồng và hoàn thành giải phóng mặt bằng tại 35/404 dự án.

Đại diện Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại hội nghị, ngoài các ý kiến trực tiếp, ban tổ chức cho biết đã tổng hợp ghi nhận 44 nội dung kiến nghị từ 23 doanh nghiệp liên quan đến 34 dự án trên địa bàn các phường Điện Bàn Đông, Hội An Tây, An Thắng, Hải Vân, Liên Chiểu và các xã Bà Nà, Điện Bàn Tây, Quế Sơn.

Đại diện các doanh nghiệp tập trung phản ánh những vướng mắc liên quan đến công tác kiểm kê, xác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất bồi thường cũng như hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các chi nhánh khu vực và chính quyền địa phương.

Đại diện Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam cho biết, đơn vị đang thực hiện 7 dự án tại phường Điện Bàn Đông.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án này do 2 đơn vị (Chi nhánh Khu vực 5 và Chi nhánh Khu vực 6 thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất) phối hợp triển khai, song quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc.

Đại diện doanh nghiệp đặt vấn đề về phương án xử lý đối với trường hợp người dân không chịu ký phiếu đo đạc; đồng thời kiến nghị đối với các hộ dân cố tình không nhận tiền bồi thường, không thực hiện nghĩa vụ thì cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Bên cạnh đó, tại phường Điện Bàn Đông có nhiều mồ mả cần di dời nhưng hiện chưa có khu nghĩa trang tái định cư (khu cải táng), gây nhiều khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Võ Nguyên Chương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Đại diện một doanh nghiệp khác đang triển khai dự án tại phường Điện Bàn Đông phản ánh sự chênh lệch về mức chi phí giải phóng mặt bằng giữa các khu vực; đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xem xét, tính toán tỷ lệ phân bổ chi phí tương thích với quy mô và đặc thù của từng dự án.

Không để doanh nghiệp “đi một mình”

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, trong tổng số kiến nghị của doanh nghiệp được tổng hợp, có 34 nội dung thuộc trách nhiệm xử lý trực tiếp của trung tâm, 9 nội dung thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường và 1 nội dung thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Tài chính.

Tại hội nghị, lãnh đạo các chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã giải đáp, trả lời tập trung vào từng nhóm kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp.

Lãnh đạo các đơn vị thống nhất: Sau phiên đối thoại đến trước ngày 16/10/2026, các chi nhánh sẽ hoàn tất bàn giao cho chính quyền địa phương hồ sơ dự án vốn ngoài ngân sách đã đủ điều kiện pháp lý, nhằm thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xác định, trọng tâm hiện nay là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, giá đất, quỹ đất tái định cư và cơ chế phối hợp.

Trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án lớn như: Đường sắt tốc độ cao, quốc lộ 14D, dự án Liên kết vùng miền Trung và Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ).

Đại diện Chi nhánh khu vực 2 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Võ Nguyên Chương cho rằng, buổi đối thoại đã diễn ra trên tinh thần cầu thị, tập trung nhận diện, “gọi tên” chính xác các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nhấn mạnh việc đối thoại với doanh nghiệp không phải để “hứa cho xong”, ông Võ Nguyên Chương cam kết những việc đủ cơ sở pháp lý sẽ được tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian tới; trường hợp chưa đủ điều kiện sẽ có văn bản trả lời, giải thích rõ nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ.

Trung tâm sẽ luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm làm đến cùng và sẵn sàng đồng hành, quyết không để doanh nghiệp "đi một mình" trên hành trình tìm kiếm mặt bằng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.