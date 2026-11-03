Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành Công Thương

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (bên phải) phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: TÂM ĐAN

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã phản ánh các khó khăn, vướng mắc cần sự quan tâm giải quyết của thành phố. Trong đó, đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong khu, cụm công nghiệp kiến nghị thành phố tháo gỡ nhiều nội dung, tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách thuế, giá thuê đất...

Đơn cử, đại diện Công ty CP Phước Kỳ Nam (Khu công nghiệp Thuận Yên, xã Tiên Phước) phản ánh vướng mắc kéo dài về thủ tục cho thuê đất, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm hướng dẫn tháo gỡ.

Cũng tại khu công nghiệp này, Công ty TNHH Đèn trang trí công nghệ sinh thái Ledup kiến nghị UBND thành phố giải quyết vấn đề ưu đãi thuế như cam kết ban đầu khi thu hút doanh nghiệp vào đầu tư.

Đại diện Công ty CP An Thịnh Quảng Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Đại diện Công ty CP An Thịnh Quảng Nam (chủ đầu tư Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, xã Xuân Phú) cho biết, đang gặp khó khăn lớn do công tác giải phóng mặt bằng kiểu "da beo", khiến chủ đầu tư không thể tiếp cận mặt bằng thi công, san lấp.

Cụ thể, còn vướng 2 nhà thờ tộc, 18 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù và 73 trường hợp chưa thống nhất vị trí đất tái định cư; đồng thời kiến nghị thành phố giải quyết diện tích chồng lấn 39,6ha trong khu công nghiệp.

Trong khi đó, Hợp tác xã Mây tre An Khê phản ánh tình trạng chậm được giải quyết hồ sơ gia hạn thuê đất tại xã Bà Nà, gây khó khăn trong việc ký kết hợp đồng và thực hiện đơn hàng.

Đại diện Hiệp hội Mây Tre Lá thành phố Đà Nẵng kiến nghị nhiều nội dung đến lãnh đạo thành phố. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo Sở Công Thương, ngoài các ý kiến phát biểu trực tiếp, đơn vị tiếp nhận, tổng hợp hơn 50 ý kiến đến từ các doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Các kiến nghị đã được chuyển đến các sở, ban, ngành để trả lời theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, từng ý kiến cụ thể của doanh nghiệp được các sở, ngành liên quan trực tiếp trả lời, giải thích và đưa ra phương án tháo gỡ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình tiếp thu toàn bộ ý kiến của doanh nghiệp; đồng thời đề nghị Sở Công Thương tổng hợp đầy đủ để đưa vào thông báo kết luận, trong đó phân loại cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trả lời cho từng doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, hoàn thiện nội dung trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 17/11/2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Trường hợp đến thời hạn nhưng chưa hoàn thành, các đơn vị vẫn phải báo cáo tiến độ, nêu rõ những việc đã giải quyết được và đề xuất hướng xử lý tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các kiến nghị, tránh để tình trạng tồn đọng kéo dài. Thực tế cho thấy, nhiều nội dung lãnh đạo thành phố đã có chủ trương, kết luận nhưng các sở, ngành triển khai còn chậm.

Do đó, cần khẩn trương khắc phục để tạo chuyển biến thực chất, bảo đảm các buổi đối thoại mang lại hiệu quả thiết thực, kiên quyết chấm dứt tình trạng "nghe xong rồi để đó, để đó xong rồi sau lại nghe lại".

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu định kỳ tổ chức đối thoại (khoảng 3 đến 6 tháng/lần) để lắng nghe ý kiến góp ý, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, chứ không riêng ngành Công Thương.

Qua các buổi đối thoại là dịp để rà soát lại kết quả giải quyết của kỳ trước, bởi "cuộc đối thoại sau cũng chính là đợt kiểm tra lại kết quả của cuộc đối thoại trước".

Doanh nghiệp xăng dầu gặp khó do phân luồng thi công nút giao cầu Hòa Xuân

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị phản ánh việc cấm xe, phân luồng giao thông trên tuyến Cách mạng Tháng Tám để phục vụ thi công nút giao cầu Hòa Xuân đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án báo cáo thành phố nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình, vừa giảm tối đa thiệt hại, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp.

Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan chức năng phải tính toán cả phương án hỗ trợ doanh nghiệp nếu việc triển khai dự án tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.