Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại chương trình, thành phố đã tôn vinh 50 gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, đại diện cho hàng ngàn phụ nữ đang nỗ lực lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp trên địa bàn thành phố.

Một số mô hình tiêu biểu như: chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi với mô hình nông nghiệp, dược liệu, chế biến sản phẩm thảo dược và du lịch trải nghiệm; Lưu Thị Thu với sản phẩm bánh dừa nướng Quý Thu đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia; Võ Thị Thu Thôi, Giám đốc Hợp tác xã cau xanh Đất Quảng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mo cau…

Từ những ý tưởng ban đầu, bằng sự kiên trì, nhạy bén và tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều chị em đã xây dựng được cơ sở kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và đóng góp cho cộng đồng.

Nhiều phụ nữ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, phát triển thương mại điện tử, xây dựng mô hình kinh doanh xanh, kinh tế tuần hoàn, khai thác và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tôn vinh 50 tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. (Ảnh: THANH TÂM)

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành quả mà các chị đã đạt được, mà còn là sự trân trọng đối với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và tinh thần dám tạo ra giá trị của phụ nữ Đà Nẵng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với thông điệp “Chuyển đổi kép - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”.

Cuộc thi hướng tới khơi dậy những ý tưởng mới, thúc đẩy phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển các mô hình kinh doanh theo hướng xanh, bền vững và từng bước nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm Việt.

Hội viên phụ nữ trao đổi tại diễn đàn. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại diễn đàn đối thoại, hội viên phụ nữ các xã miền núi cũng đã trao đổi và được đại diện sở ngành, thành phố giải đáp các vấn đề về: Chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, giảm nghèo và hỗ trợ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đất đai, khoa học-kỹ thuật, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đào tạo nghề, việc làm, khởi nghiệp và phát triển các mô hình kinh tế của phụ nữ; giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bình đẳng giới và các điều kiện bảo đảm đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chuyển đổi số, tiếp cận thông tin, dịch vụ công và các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội…

Những ý kiến tại diễn đàn cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, phụ nữ ở khu vực miền núi vẫn còn những khó khăn trong tiếp cận vốn, đất sản xuất, việc làm, đào tạo nghề, thị trường, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và chuyển đổi số.

Lãnh đạo thành phố trao đổi, chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: THANH TÂM)

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương rà soát cụ thể từng nhóm vấn đề, xác định rõ những việc thuộc thẩm quyền để giải quyết, việc cần phối hợp thì xác định rõ đầu mối và tiến độ, việc gì vượt thẩm quyền thì chủ động tham mưu, đề xuất.

Thành phố cũng mong muốn chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát huy mạnh mẽ hơn nữa nội lực của mình; mạnh dạn học nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, giữ gìn bản sắc văn hóa và tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động của cộng đồng. Thành phố đồng hành, nhưng chính sự chủ động, ý chí và khát vọng vươn lên của mỗi người phụ nữ mới là động lực quan trọng nhất để thay đổi cuộc sống của mình.