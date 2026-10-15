Đà Nẵng đối thoại doanh nghiệp, tìm hướng phát triển du lịch bền vững

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy lợi thế, năng lực ngành du lịch Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch thành phố duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế và hình ảnh Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực, quốc tế.

Đa dạng sản phẩm, tăng sức hút điểm đến

Theo đó, thành phố tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Lễ hội Chào năm mới, Khai trương mùa du lịch biển, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Đà Nẵng Food Tour, Liên hoan phim châu Á và Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế. Hoạt động xúc tiến hàng không được đẩy mạnh với 4 đường bay quốc tế mới từ Indonesia, Philippines, Nga, khôi phục một đường bay từ Lào và hỗ trợ Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay thường kỳ. Thành phố đón 20 chuyến tàu biển cập Cảng Tiên Sa, đồng thời mở rộng thị trường khách MICE, du lịch cưới, nghỉ dưỡng cao cấp; tăng cường liên kết với các địa phương trong nước và hợp tác với đối tác tại Hàn Quốc, Lào, Nhật Bản.

Cùng với mở rộng thị trường, thành phố đa dạng hóa sản phẩm du lịch, triển khai kế hoạch phát triển du lịch phía Nam giai đoạn 2026-2030, phát triển du lịch văn hóa, ẩm thực, sinh thái, du lịch xanh và các tour kết nối trung tâm với khu vực phía Tây, phía Nam, gắn với du lịch cộng đồng, nông nghiệp và sản phẩm OCOP. Chuyển đổi số được thúc đẩy thông qua vận hành giai đoạn 1 Bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI, triển khai nền tảng quản lý dữ liệu du khách CDP và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thuyết minh tự động, quảng bá điểm đến, quản trị du lịch bền vững. Thành phố đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, trong 3 tháng cuối năm 2026, ngành Du lịch tập trung hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố 8 đề án, kế hoạch trọng điểm; tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển sản phẩm mới, trong đó có du lịch phía Nam và du lịch đường thủy nội địa giai đoạn 2026-2030. Dịp cuối năm nay, Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều sự kiện gồm Lễ hội Lồng đèn quốc tế Hội An, Đà Nẵng 2026; Sự kiện Văn hóa sáng tạo Đà Nẵng; Ngày hội Thể thao giải trí cộng đồng thành phố Đà Nẵng năm 2026; Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng; Lễ hội Chào năm mới 2027 và bình chọn "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng". "Đồng thời, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách, ngăn chặn tình trạng đeo bám, chèo kéo khách, tăng cường vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị TP Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến, kích cầu theo từng thị trường, mở rộng đường bay quốc tế, hỗ trợ đường bay mới và chuyến bay thuê chuyến. Các đề xuất tập trung phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, giải trí về đêm; tổ chức sự kiện quanh năm, kết nối biển, di sản, núi rừng và văn hóa cộng đồng; đồng thời cải thiện giao thông công cộng kết nối sân bay với các điểm du lịch. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, đề xuất thành lập tổ nghiên cứu chuyên trách xây dựng cơ chế đặc thù, trong đó có chính sách thị thực linh hoạt cho khách lưu trú dài ngày như người làm việc từ xa, người cao tuổi và chuyên gia. Với thị trường Trung Quốc, ông kiến nghị thành phố phối hợp các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc về truyền thông, quảng bá tên điểm đến Đà Nẵng, tạo điều kiện khôi phục các đường bay trực tiếp. Ông cũng đề xuất tăng nguồn ngân sách hỗ trợ xúc tiến du lịch, đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường có mức chi tiêu cao như châu Âu, Ấn Độ, Indonesia và Trung Đông để khắc phục tính mùa vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển du lịch thời gian qua, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp trên tinh thần cởi mở, bình đẳng, trách nhiệm và cùng phát triển. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận, lượng khách và tiềm năng du lịch của Đà Nẵng còn lớn nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng. Thành phố cần chuyển mạnh từ tăng trưởng theo số lượng sang chú trọng chất lượng, thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức độ hài lòng. Cùng với hoàn thiện hạ tầng, cần phát triển sản phẩm đặc trưng, khai thác giá trị văn hóa, di sản, du lịch ban đêm và kinh tế đêm; mở rộng không gian du lịch về phía Nam, tăng cường liên kết vùng và hình thành các mô hình hợp tác thiết thực giữa địa phương với doanh nghiệp.

9 tháng năm 2026, doanh thu lữ hành, lưu trú, ăn uống tại Đà Nẵng ước đạt hơn 56,9 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền, không né tránh hoặc để thủ tục kéo dài. Thành phố sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn về đầu tư, kinh doanh trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng chí cũng lưu ý doanh nghiệp cần chủ động nắm vững quy định pháp luật khi đầu tư, triển khai dự án. Đối với môi trường du lịch, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu tăng cường quản lý, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; chấn chỉnh tình trạng xả rác bừa bãi, chèo kéo khách, bán hàng rong gây ảnh hưởng đến du khách và xử lý nghiêm hành vi gian lận, thu giá dịch vụ không đúng quy định. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng và hoạt động kinh doanh dịch vụ phải được kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm chất lượng phục vụ, quyền lợi người tiêu dùng.

"Sau hội nghị, Văn phòng UBND thành phố phối hợp các sở, ngành khẩn trương tổng hợp ý kiến, tham mưu ban hành thông báo kết luận, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết từng vấn đề; đồng thời theo dõi kết quả thực hiện, bảo đảm các kiến nghị được xử lý thực chất, góp phần thúc đẩy du lịch Đà Nẵng phát triển bền vững", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo.

Hải Định