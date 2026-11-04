Đà Nẵng đối thoại doanh nghiệp ngành Công Thương
UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2026 nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư thuộc ngành Công Thương trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, khoáng sản, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của ngành Công Thương Đà Nẵng nói riêng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% của TP. Đà Nẵng nói chung.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/da-nang-doi-thoai-doanh-nghiep-nganh-cong-thuong-479771.media