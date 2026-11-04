Đà Nẵng đối thoại doanh nghiệp ngành Công Thương

Đẩy mạnh năng lượng tái tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vẫn là định hướng xuyên suốt trong chính sách năng lượng của Đảng Dân chủ Mỹ. Tuy nhiên, trước sức ép về giá điện, giá nhiên liệu và yêu cầu bảo đảm nguồn cung, một bộ phận lãnh đạo đảng đang có xu hướng điều chỉnh cách tiếp cận, theo hướng linh hoạt hơn với các nguồn năng lượng truyền thống.