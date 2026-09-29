Đà Nẵng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2026 - 2027

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, năm học 2026 - 2027 được triển khai trong bối cảnh thành phố thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục. Đến nay, việc tổ chức và hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo thành phố cơ bản ổn định; các nhiệm vụ đầu năm học được triển khai theo đúng kế hoạch.

Trong đó, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức năm học; việc bố trí đội ngũ, tổ chức dạy học và chăm lo các điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh được triển khai tương đối đồng bộ. Đặc biệt, đến ngày 28/9, sách giáo khoa trên địa bàn thành phố cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố đã chỉ đạo hoàn thành công tác đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường học mà còn tạo điều kiện để học sinh ở địa bàn khó khăn được học tập, ăn ở, sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, thành phố tiếp tục tập trung ổn định tổ chức, đội ngũ và hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, từng địa bàn, từng môn học; hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, vùng khó khăn.

Quan điểm của thành phố là việc triển khai các nhiệm vụ phải được thực hiện với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến học sinh, giáo viên và điều kiện tổ chức dạy học.

Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp, bố trí đội ngũ, triển khai giáo dục tại khu vực miền núi, biên giới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân ghi nhận nỗ lực của thành phố trong công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027; đồng thời đề nghị thành phố cần tập trung triển khai rà soát toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp, có giải pháp nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của đào tạo nghề.

Cùng với đó, rà soát tổng thể hệ thống giáo dục, đối chiếu số liệu thực tế với số liệu đã báo cáo Trung ương, nhất là về đội ngũ và mạng lưới cơ sở giáo dục; tiếp tục quan tâm đầu tư cho các địa bàn khó khăn, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, hoàn thiện cơ sở vật chất và đưa vào sử dụng các trường biên giới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, thành phố cần tiếp cận bài toán giáo dục trong mối quan hệ tổng thể với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là yêu cầu tăng trưởng hai con số trong 10 năm tới. Trên cơ sở đó, sớm hoàn thiện các chính sách đồng bộ, từ đào tạo, sử dụng lao động đến chuẩn hóa nhân lực trong các lĩnh vực; nhất là du lịch, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần bảo đảm tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền vững.