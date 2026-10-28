Đà Nẵng đổi mới công tác tuyên truyền, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường

Đa dạng hóa phương thức, phủ sóng tri thức pháp luật

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi phương thức hoạt động và ngụy trang dưới nhiều hình thức mới để tiếp cận giới trẻ thì công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa có ý nghĩa rất quan trọng.

Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tuyên truyền PCMT cho học sinh Trường THPT Ngô Quyền.

Thư cảm ơn của Trường THPT Ngô Quyền gửi lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã chủ động đẩy mạnh phong trào dân vận khéo với các mô hình “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường” và “Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy”.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tổ chức gần 70 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT, thu hút khoảng 52.259 lượt người tham dự. Đơn vị đã trực tiếp cấp phát hơn 5.200 cuốn sổ tay pháp luật PCMT cho các trường học, gần 630 ấn phẩm lịch, 300 bút in thông điệp, 110 ô tuyên truyền, 350 sổ tay tuyên truyền tại cơ sở... Việc bổ sung nguồn tài liệu phong phú này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục chủ động lồng ghép nội dung PCMT vào các giờ sinh hoạt, ngoại khóa thường xuyên.

Điểm đáng chú ý là các chương trình tuyên truyền được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thiết kế sát hợp với từng cấp học, từng lứa tuổi. Gần đây nhất, ngày 26/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Trường THPT Tôn Thất Tùng (phường An Hải) tổ chức trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho gần 900 HS và THPT Ngô Quyền hơn 1.500 học sinh.

Bằng phương pháp truyền đạt gần gũi, báo cáo viên đã giúp các em nhận diện rõ ràng các loại ma túy truyền thống, ma túy tổng hợp cho đến các dạng “núp bóng” nguy hiểm trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Các kỹ năng quan trọng như nhận biết - từ chối - xử lý tình huống nguy hiểm được tập huấn kỹ lưỡng, hưởng ứng phương châm “Mỗi HS là một tuyên truyền viên tích cực - Mỗi trường học là một pháo đài PCMT”.

Trước đó, vào ngày 5/10, tại Trường THPT Thái Phiên (phường Thanh Khê), chương trình tuyên truyền PCMT đã được tổ chức thu hút gần 2.600 HS tham gia qua 2 buổi sinh hoạt. Điểm nhấn độc đáo tại đây là việc cán bộ Công an mang đến các mẫu vật thực tế và hình ảnh trực quan. Việc được trực tiếp quan sát các dạng ma túy ngụy trang tinh vi đã giúp HS có cái nhìn cụ thể, dễ nhớ hơn hẳn các bài giảng lý thuyết khô khan. Thông qua phần giao lưu hỏi - đáp về các tình huống thực tế như nhận đồ ăn, thức uống từ người lạ hay bị bạn bè rủ rê trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã trang bị cho các em bộ kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ma túy xâm nhập vào học đường.

Không chỉ chú trọng tuyên truyền cho HS phổ thông, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy còn đẩy mạnh tuyên truyền PCMT trong các trường đại học. Điển hình là vào ngày 1/10, đơn vị đã phối hợp với Đoàn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) tổ chức tuyên truyền cho gần 100 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và đoàn viên nòng cốt. Chương trình tập trung phát huy vai trò thủ lĩnh của cán bộ trẻ trong việc lan tỏa thông điệp “Tuổi trẻ UED nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về PCMT - Chủ động phòng ngừa, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh”.

Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát tờ rơi tuyên truyền PCMT cho cán bộ Đoàn chủ chốt tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Dịp này, Đoàn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã phát động đoàn viên, thanh niên, sinh viên ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về PCMT. Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của tuổi trẻ nhà trường trước hiểm họa ma túy.

Còn trong sáng 17/10, tại Trường THPT Phan Châu Trinh, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026. Chương trình có sự tham dự của đại diện các đơn vị liên quan, Ban Giám hiệu nhà trường và 200 học sinh.

Tuyên truyền PCMT cho học sinh Trường THPT Thái Phiên.

Biến lý thuyết khô khan thành sân chơi sáng tạo

Một trong những bước tiến đột phá của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng là việc đưa công tác PCMT vào các hội thi chuyên môn, tạo nên các sân chơi trí tuệ và nghệ thuật sôi nổi. Từ ngày 25/9 đến 13/10 vừa qua, đơn vị phối hợp với Phòng Giáo dục trung học và HS, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng) tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật PCMT cho HS, sinh viên và hội thi chuyên môn nghiệp vụ PCMT cho giáo viên phổ thông năm 2026.

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 200 trường học trên địa bàn toàn thành phố. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 298 sản phẩm sáng tạo của HS (gồm 82 tranh vẽ tiểu học, 120 bài thi THCS, 96 bài thi THPT) cùng 170 bài dự thi của cán bộ quản lý, giáo viên. Qua đó, Ban Chấm thi đã lựa chọn 30 sản phẩm xuất sắc nhất (15 của HS, 15 của giáo viên) đại diện cho thành phố tham dự vòng thi toàn quốc.

Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát tờ rơi tuyên truyền PCMT cho học sinh Trường THPT Thái Phiên.

Ngoài ra, 2 cuộc thi vẽ tranh và tiểu phẩm với chủ đề “Chung một quyết tâm đẩy lùi ma túy” được tổ chức trực tiếp tại 2 cơ sở trường học đã thu hút hơn 1.300 HS hưởng ứng cuồng nhiệt.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, để công tác PCMT trong trường học đạt hiệu quả thực chất, đơn vị xác định phải liên tục đổi mới nội dung và hình thức. Không thể áp dụng phương pháp truyền đạt một chiều khô cứng mà phải chuyển sang hướng trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ và lấy HS, sinh viên làm trung tâm”.

Thực hiện định hướng đó, tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, báo cáo viên của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã sáng tạo lồng ghép các video minh họa, tình huống thực tế, cùng những bài thơ, bài vè, câu khẩu hiệu có vần điệu dễ thuộc. Những câu chuyện cảnh tỉnh từ thực tiễn được kể lại một cách chân thực, giúp các em HS hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về hiểm họa ma túy. Các em được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận và sắm vai xử lý tình huống, từ đó giúp chuyển hóa quá trình thụ động tiếp nhận thành chủ động phòng ngừa.

Tại các buổi tuyên truyền, học sinh được cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy trang bị kiến thức về các loại ma túy, nhất là các dạng ma túy ngụy trang tinh vi.

Những nỗ lực bền bỉ và sáng tạo của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng trong suốt thời gian qua đã tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của hàng chục ngàn HS, sinh viên và đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an - nhà trường - gia đình đang hình thành nên một tuyến phòng thủ kiên cố, ngăn chặn hiệu quả các vòi vươn của tội phạm và tệ nạn ma túy hướng vào môi trường giáo dục.