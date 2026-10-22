Đà Nẵng đổi mới chiến lược tiếp nhận viện trợ, hướng tới dự án kinh tế xanh, phát triển bền vững

Toàn cảnh hội thảo về Công tác phi chính phủ hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Ảnh BTC hội thảo.

Sáng ngày 22/10, tại Đà Nẵng, hội thảo quốc tế với chủ đề “Công tác phi chính phủ nước ngoài trong bối cảnh mới hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững – Xu thế tất yếu toàn cầu” đã diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược vận động viện trợ của thành phố.

Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Catalyste+ (Canada) tổ chức.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, khẳng định vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc mang đến nguồn lực tài chính hỗ trợ các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế và giáo dục.

"Đà Nẵng đang ưu tiên định hướng nguồn viện trợ vào các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tăng cường tiếp nhận công nghệ xanh và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa", ông Vĩnh cho biết. Bên cạnh đó, Thành phố cũng chú trọng hướng dẫn người dân các kỹ năng vận hành mô hình kinh tế xanh, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh BTC

Đà Nẵng đang ưu tiên định hướng nguồn viện trợ vào các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tăng cường tiếp nhận công nghệ xanh và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thành phố cũng chú trọng hướng dẫn người dân các kỹ năng vận hành mô hình kinh tế xanh, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ. Thành phố cũng chú trọng hướng dẫn người dân các kỹ năng vận hành mô hình kinh tế xanh, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án về an sinh xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết thế mạnh của từng tổ chức với nhu cầu phát triển cụ thể của địa phương, đồng thời chú trọng tính bền vững của các dự án sau khi nguồn tài trợ kết thúc.

Ông Hùng cũng đề xuất thành phố Đà Nẵng chủ động xác định nhu cầu, xây dựng các chương trình ưu tiên ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng, tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế tham gia thiết kế, thử nghiệm những mô hình mới về kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, sinh kế xanh và khởi nghiệp khí hậu.

Trong bối cảnh xu thế toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận viện trợ mà còn chủ động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để tiếp cận các công nghệ xanh tiên tiến và các mô hình kinh tế tuần hoàn đã thành công trên thế giới.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn quy trình thẩm định, phê duyệt và triển khai viện trợ, bảo đảm minh bạch, đúng quy định và phát huy hiệu quả thực chất tại cộng đồng.

Qua hội thảo, Đà Nẵng khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ, với sự đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một trong những thành phố tiên phong trong phát triển kinh tế xanh và bền vững tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với Tạp chí Thời đại và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, mở rộng cơ hội phối hợp trong nhiều lĩnh vực. Trước đó, qua hai đợt hợp tác, thành phố đã ký kết với 9 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng số tiền cam kết tài trợ 132,5 tỷ đồng. Các chương trình, dự án này đang được triển khai và giải ngân đúng tiến độ, tạo nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển xanh và bền vững.