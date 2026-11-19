Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đồng chủ trì.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải (bên trái) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đồng chủ trì.

Đà Nẵng triển khai đồng bộ rà soát vị trí việc làm

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân cho biết, ngay sau khi Trung ương ban hành Kết luận số 107-KL/TW, Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới quản trị tổ chức, nhân lực và quản lý biên chế trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, xác định rõ phạm vi 4 khối, 2 cấp và thống nhất nguyên tắc 3 khâu: xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và quyết định giao biên chế.

Thành phố thực hiện phương châm “6 rõ”, lấy chất lượng và khả năng kiểm chứng dữ liệu làm tiêu chí, không lấy hiện trạng tổ chức, nhân sự và biên chế để hợp thức hóa.

Đối với khối chính quyền, UBND thành phố giao Sở Nội vụ thành lập tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, rà soát phương án biên chế, hình thành cơ chế phối hợp liên thông từ thành phố đến cấp xã.

Theo đó, khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tổng hợp 208 đầu mối kê khai, gồm 22 đầu mối cấp thành phố và 186 đầu mối cấp xã.

Đến 18/11/2026, 208/208 đầu mối đã có hồ sơ; 174 đầu mối đã hoàn thành kê khai và gửi; 164 đầu mối đã xác nhận dữ liệu; 34 hồ sơ đang mở để hiệu chỉnh theo kết quả kiểm tra. Việc hoàn thành kê khai, xác nhận được theo dõi riêng, không đồng nhất với trạng thái dữ liệu đã kiểm chứng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kết quả tổng hợp của khối Đảng, Mặt trận có 2.394 nhiệm vụ; 24.714 công việc; 21.386 loại/sản phẩm kê khai; 2.902 vị trí việc làm; nhu cầu nhân lực tính toán 4.229,19 người quy đổi.

Khối HĐND, UBND và đơn vị sự nghiệp công lập đến 17 giờ ngày 16/11/2026, có 1.016/1.016 đầu mối đã có hồ sơ, hoàn thành kê khai và xác nhận; Sở Nội vụ đã kiểm tra, đối chiếu, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu theo quy định.

Tổng hợp có 23.837 nhiệm vụ; 44.910 công việc; 15.018 vị trí việc làm; tổng số lượng sản phẩm phát sinh trong kỳ thống kê là 55.568.948; nhu cầu nhân lực tính toán 57.605,49 người, trong đó cấp thành phố 13.094,80 người, cấp xã 44.510,683 người.

Lấy công việc làm gốc khi xác định vị trí việc làm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, xây dựng vị trí việc làm không phải là nhiệm vụ mới, song yêu cầu lần này có sự đổi mới căn bản về phương pháp tiếp cận trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Quan trọng là không điều chỉnh cách làm cũ hay tính toán lại số lượng nhân sự hiện có, mà phải lấy công việc làm gốc, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xác định công việc, sản phẩm, khối lượng và yêu cầu nhân lực.

Trên cơ sở đó mới xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và đề xuất phương án biên chế. 3 khâu này có mối quan hệ chặt chẽ nhưng cần được phân định rõ; trong đó nhu cầu nhân lực là căn cứ xem xét, không đồng nghĩa với số biên chế được giao.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố xác định, thực hiện tốt nhiệm vụ này không chỉ góp phần quản lý biên chế chặt chẽ mà còn tạo nền tảng đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; bảo đảm giao việc rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm, bố trí đúng người, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm công việc.

Qua đó, có cơ sở để đào tạo, điều động, sàng lọc và cơ cấu lại đội ngũ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Ngay sau khi Trung ương ban hành Kết luận số 107-KL/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch, phân công trách nhiệm theo từng khối; đồng thời tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai tại các xã, phường và kịp thời cập nhật những yêu cầu, hướng dẫn mới của Trung ương.

Trong quá trình thực hiện, thành phố kiên trì 3 yêu cầu: không đếm người để xác định vị trí việc làm, không lấy biên chế hiện có để hợp thức hóa nhu cầu; rà soát vị trí việc làm phải gắn với làm rõ chức năng, nhiệm vụ, xử lý những nội dung giao thoa, chồng chéo.

Đồng thời tính đến tác động của phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và đặc thù từng địa bàn; kế thừa dữ liệu đã có căn cứ, tiếp tục kiểm chứng những nội dung chưa thống nhất, không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Qua thời gian triển khai, thành phố bước đầu hình thành cách thức tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ. Nhận thức của các cơ quan, đơn vị có chuyển biến; mối liên hệ giữa nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực từng bước được làm rõ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, nhất là việc lượng hóa khối lượng, thời gian đối với các công việc tham mưu, nghiên cứu, kiểm tra, giám sát; chất lượng dữ liệu giữa các đơn vị chưa đồng đều.

Một số công việc đặc thù, nhiệm vụ mới được phân cấp cũng cần tiếp tục thống nhất phương pháp xác định và kiểm chứng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các địa phương, cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn công tác và chuyển thành nhiệm vụ cụ thể, rõ đầu mối và hoàn thành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ từ vị trí việc làm

Phát biểu kết luận, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải ghi nhận, thành phố đã triển khai xây dựng vị trí việc làm đúng tinh thần, quan điểm và phương pháp hướng dẫn của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, thành phố chủ động xây dựng khung hướng dẫn, ứng dụng phần mềm dùng chung, hỗ trợ các đơn vị kê khai, rà soát và hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm cách làm thống nhất, khoa học.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thành phố Đà Nẵng rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đúng tinh thần Kết luận số 107/KL/TW, hướng dẫn của Trung ương và các quy định liên quan.

Việc xác định vị trí việc làm cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, không áp dụng máy móc, cứng nhắc; đồng thời tính đến những nhiệm vụ mới phát sinh và yêu cầu về năng lực của đội ngũ cán bộ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, được kết nối và chia sẻ. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên từ cơ sở, làm căn cứ phục vụ quản trị, điều hành, bố trí nhân lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, thành phố cần rà soát các quy định liên quan đến vị trí việc làm, khung năng lực; đánh giá lại việc phân cấp, phân quyền, bảo đảm đi kèm đầy đủ thẩm quyền, nguồn lực và dữ liệu để cấp xã thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng đã phân cấp nhưng thiếu điều kiện triển khai, gây ách tắc trong giải quyết công việc cho người dân.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý đẩy mạnh cơ chế tự chủ, xã hội hóa tại các đơn vị sự nghiệp công lập; khuyến khích thuê dịch vụ nhằm bổ sung nguồn lực, giải quyết khó khăn về nhân lực chuyên môn ở cơ sở.

Đặc biệt, cần thúc đẩy chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu và các phần mềm hiện có, ứng dụng công nghệ vào từng khâu công việc để giảm thời gian xử lý, tăng năng suất lao động.

Về đào tạo, các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần tự học, tự đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong nội bộ và giữa các địa phương; chủ động nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...