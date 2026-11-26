Kết quả này góp phần ghi nhận nỗ lực sáng tạo của các tác giả Đà Nẵng trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, đặc biệt là hướng khai thác chất liệu truyền thống, sản vật địa phương để tạo nên những sản phẩm mang giá trị nghệ thuật và văn hóa.

Điểm nhấn của tác phẩm là sử dụng chất liệu vỏ quế từ những vùng nguyên liệu nổi tiếng như Văn Yên (Lào Cai) và Trà My (Đà Nẵng) để sáng tạo các sản phẩm điêu khắc kết hợp ánh sáng. Qua bàn tay xử lý, tạo hình của các tác giả, chất liệu vỏ quế tự nhiên được chuyển tải thành những công trình kiến trúc, không gian văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội như Tháp Rùa, Chùa Một Cột, Văn Miếu...

Việc lựa chọn vỏ quế làm chất liệu sáng tác không chỉ tạo nét riêng cho tác phẩm mà còn cho thấy khả năng khai thác, phát huy giá trị của nguyên liệu tự nhiên trong mỹ thuật ứng dụng. Qua đó, các tác giả kết hợp nghệ thuật tạo hình với yếu tố văn hóa, cảnh quan, đồng thời mở ra hướng sáng tạo mới trong việc đưa sản vật địa phương vào các sản phẩm nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ.

Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026 thu hút 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua quá trình tuyển chọn, Ban tổ chức lựa chọn 154 tác phẩm của 123 tác giả (thuộc 12 tỉnh, thành phố tham gia triển lãm); đồng thời trao 22 giải thưởng ở hai hạng mục Thiết kế sáng tạo và Sản phẩm ứng dụng.