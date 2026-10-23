Đà Nẵng định hướng sắp xếp xã, phường theo 4 nhóm

Sáng 23.10, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo quý III.2026. Tại buổi họp báo, ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, thông tin về 4 nhóm định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo quý III.2026 vào sáng 23.10

Theo ông Trương Hồng Giang, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; đồng thời mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động. Trên cơ sở đó, UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026.

Đến nay, dự thảo đề án đã được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị lần thứ 5. Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành Nghị quyết số 20 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng thông tin tại buổi họp báo

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, việc sắp xếp được định hướng theo 4 nhóm. Thứ nhất, các phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định.

Thứ hai, hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính chất hạt nhân, giữ vai trò động lực, dẫn dắt và tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, tập trung vào các đơn vị hành chính gắn với khu kinh tế đặc biệt và những khu vực có tiềm năng, lợi thế nổi trội.

Thứ tư, định hướng hình thành các đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình xã hội chủ nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển, yêu cầu quản trị đô thị và đặc điểm thực tiễn của thành phố.

Ông Trương Hồng Giang cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã cơ bản thống nhất với định hướng và giao UBND thành phố tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án. Sở Nội vụ cũng đã dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng đề án, hiện lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.

“Sau khi ban hành kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo, báo cáo các cấp có thẩm quyền và tham mưu theo quy trình, thủ tục do Chính phủ quy định”, ông Giang thông tin.

Khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, cho biết đề án phải trải qua nhiều bước theo quy trình, từ cấp chuyên môn đến cấp có thẩm quyền của thành phố; sau đó tiếp thu, hoàn thiện, trình Trung ương và tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Theo ông Bình, hiện đề án mới ở bước dự thảo và đang trong quá trình lấy ý kiến. Vì vậy, chưa thể cung cấp chính xác phương án nhân sự cũng như tên gọi cụ thể của các xã, phường thuộc diện sắp xếp.

Đà Nẵng được thành lập từ ngày 1.7.2025 trên cơ sở hợp nhất TP. Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam.

Thành phố có diện tích tự nhiên gần 12.000km², dân số hơn 3 triệu người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.