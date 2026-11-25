Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Út cho biết, Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và nguồn tài nguyên rừng giàu giá trị. Tổng diện tích rừng và đất có rừng trên địa bàn khoảng 745.000ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 503.000ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,25%.

Đây là nền tảng quan trọng không chỉ bảo đảm an ninh sinh thái, bảo vệ nguồn nước, phòng, chống thiên tai mà còn mở ra cơ sở nghiên cứu, phát triển các chương trình, dự án carbon rừng. Tuy nhiên, theo ông Trần Út, lợi thế về diện tích và tài nguyên rừng mới chỉ là điều kiện ban đầu.

Để chuyển hóa tiềm năng thành tín chỉ carbon có giá trị, đủ điều kiện tham gia thị trường, thành phố cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề: từ cơ sở pháp lý, hiện trạng và quyền quản lý rừng, phương pháp xác định lượng hấp thụ, lưu giữ carbon, hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định đến cơ chế huy động nguồn lực và chia sẻ lợi ích.

Với đặc điểm diện tích rừng lớn, nhiều loại hình chủ rừng và điều kiện sinh thái khác nhau, thành phố cần cách tiếp cận thận trọng, bài bản, lựa chọn đúng khu vực, mô hình và phương pháp.

Quá trình triển khai không chạy theo số lượng dự án hay kỳ vọng nguồn thu trước mắt, mà phải tính toán đầy đủ hiệu quả kinh tế, chi phí thực hiện, tính pháp lý, tính bổ sung, khả năng duy trì lâu dài và các rủi ro có thể phát sinh.

Trên cơ sở đó, thành phố đã ban hành Đề án phát triển và quản lý tín chỉ carbon rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 tại Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 18/8/2026.

Thành phố xác định đây không đơn thuần là đề án chuyên ngành, mà là hướng đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và Thành ủy, từng bước đưa giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng trở thành nguồn lực đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu làm rõ một số vấn đề trọng tâm. Về thể chế và cơ chế quản lý, hội thảo phân tích quy định pháp luật về quyền, trách nhiệm của chủ rừng, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tham gia; điều kiện hình thành, đăng ký, thẩm định, xác minh và giao dịch tín chỉ carbon rừng; đồng thời nhận diện vướng mắc và nội dung chưa được quy định cụ thể để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện.

Hội thảo đánh giá khoa học, thực chất khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon của từng loại rừng, từng khu vực để xác định địa bàn thuận lợi triển khai thí điểm; nghiên cứu phương án huy động đầu tư, kết nối đối tác, lựa chọn tiêu chuẩn và thị trường phù hợp; xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng, minh bạch giữa Nhà nước, chủ rừng và cộng đồng dân cư.

Tỷ lệ che phủ rừng của thành phố Đà Nẵng đạt 58,25%. Trong ảnh: Một góc rừng phía tây nam thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu định hướng tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Hồng Lượng nhấn mạnh, Đà Nẵng là địa phương đi đầu cả nước trong thí điểm, nhân rộng cơ chế tài chính chi trả dịch vụ môi trường rừng và thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

Với lợi thế lớn về diện tích rừng tự nhiên, rừng gỗ lớn, thành phố có nhiều dư địa tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập cho các chủ rừng, hộ gia đình gắn bó với rừng.

Tuy nhiên, ông Lượng lưu ý, việc phát triển các dự án carbon rừng phải gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao sinh kế bền vững cho cộng đồng, đồng thời bảo đảm công bằng trong chia sẻ lợi ích và an toàn môi trường - xã hội; muốn giữ được rừng tốt thì sinh kế của người dân phải được bảo đảm.

Cùng với đó, công tác quản lý rừng và xây dựng dự án carbon cần dựa trên dữ liệu đầu vào chuẩn xác, theo dõi hiện trạng, diễn biến rừng tích hợp khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon và đánh giá mức độ giảm phát thải.

Các địa phương và chủ rừng cần nắm chắc, hiểu đúng quy định pháp luật, bộ tiêu chuẩn và chuẩn bị đồng bộ toàn bộ quy trình từ xây dựng, đăng ký, báo cáo, thẩm định đến cấp tín chỉ để sẵn sàng tham gia thị trường trong nước và quốc tế.