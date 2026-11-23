Đà Nẵng có lợi thế hình thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, logistics ngày nay không chỉ bao gồm các hoạt động vận tải, kho bãi và giao nhận hàng hóa mà còn trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng ngày càng có tính liên kết và yêu cầu cao về tốc độ, chất lượng, khả năng thích ứng, việc tổ chức logistics theo hướng tích hợp đa phương thức, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển logistics xanh là yêu cầu tất yếu.

Phối cảnh dự án cảng container Liên Chiểu trong cụm logistics tích hợp đa phương thức ở phía Bắc TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng có lợi thế nằm trên trục giao thông Bắc – Nam, đồng thời là cửa ngõ hướng ra Biển Đông của Hành lang kinh tế Đông – Tây; sở hữu hệ thống cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đường bộ, đường sắt cùng các KCN, khu kinh tế và khu thương mại tự do (FTZ). Những điều kiện này tạo cơ sở để thành phố tăng cường kết nối hàng hóa từ miền Trung, Tây Nguyên với Lào, Đông Bắc Thái Lan và các thị trường trong khu vực.

Cùng với đó, định hướng liên kết không gian giữa Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, FTZ và khu công nghệ cao sẽ mở ra dư địa mới cho các hoạt động sản xuất, thương mại, đầu tư và logistics trên quy mô vùng. Vì vậy, Đề án cần được nghiên cứu với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ và phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) – đơn vị tư vấn xây dựng Đề án “Hình thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại Đà Nẵng”, sau khi hợp nhất không gian hành chính, thành phố có quy mô dân số khoảng 3,07 triệu người, GRDP đạt khoảng 316,1 nghìn tỷ đồng.

Hệ thống hạ tầng có sự hiện diện của 5 phương thức vận tải, với 3 cảng biển và 2 cảng hàng không quốc tế, 1 cửa khẩu quốc tế. Nguồn hàng từ các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn năm 2025 ước đạt khoảng 45,2 triệu tấn. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển các dịch vụ logistics phục vụ sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, phân phối, chuỗi lạnh và thương mại điện tử.

Mạng lưới 15 trung tâm logistics tích hợp theo mô hình 3 cấp

Trên cơ sở đánh giá nguồn hàng và nhu cầu thị trường, dự thảo Đề án đề xuất hình thành mạng lưới 15 trung tâm logistics tích hợp, tổ chức theo mô hình 3 cấp gồm trung tâm đầu mối, trung tâm cửa ngõ và trung tâm vệ tinh (Hub – Gateway – Satellite).

Mạng lưới được định hướng theo sáu nhóm chức năng: logistics cảng biển; logistics hàng không; ICD và đường sắt; logistics phục vụ Hành lang kinh tế Đông – Tây; logistics hỗ trợ FTZ; logistics thương mại điện tử và các dịch vụ giá trị gia tăng.

Không gian phát triển được nghiên cứu tổ chức thành hai cụm logistics động lực. Cụm phía Bắc tập trung quanh khu vực Liên Chiểu – sân bay quốc tế Đà Nẵng, gắn với logistics cảng biển, hàng không, đường sắt và FTZ. Cụm phía Nam phát triển quanh Chu Lai – Tam Kỳ, gắn với logistics công nghiệp, hàng tổng hợp và hàng không.

Bên cạnh đó, trung tâm logistics tại Điện Bàn Tây được định hướng đóng vai trò kết nối hai cụm, thực hiện chức năng gom, chia hàng, phân phối vùng và điều tiết luồng hàng Bắc – Nam; trung tâm logistics tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang thực hiện chức năng gom từ Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar,…

Theo phương án đề xuất, tổng quỹ đất dành cho mạng lưới trung tâm logistics dự kiến khoảng 362,43 ha trong giai đoạn đến năm 2030 và mở rộng lên khoảng 930,43 ha trong giai đoạn tiếp theo. Các quy mô, vị trí và phân kỳ đầu tư sẽ tiếp tục được rà soát, đánh giá trên cơ sở phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhu cầu thực tế, khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả khai thác.

Đề án cũng hướng đến mục tiêu phát triển hành lang vận tải đa phương thức Việt Nam – Lào – Trung Quốc; hoàn thiện hạ tầng kết nối giữa cảng biển, cảng hàng không, đường sắt và đường bộ; tổ chức khai thác mạng lưới trung tâm logistics; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp logistics; nghiên cứu cơ hội hình thành trung tâm logistics hàng không khu vực miền Trung; đồng thời chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn.

Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, đơn vị tư vấn đang tiếp thu, tổng hợp và giải trình các ý kiến đóng góp, qua đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án, bảo đảm chất lượng và tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, Đề án phải bám sát quy hoạch chung và các quy hoạch có liên quan; rà soát, tích hợp với các chương trình, đề án đang triển khai để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo. Cần làm rõ nguồn lực thực hiện, lộ trình và giải pháp cụ thể; đánh giá kỹ yếu tố nguồn nhân lực, khả năng thu hút doanh nghiệp, nguồn hàng và tính kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải.