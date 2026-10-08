Đà Nẵng định hình sản phẩm cho Trung tâm tài chính quốc tế

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng lần đầu được đưa vào bảng xếp hạng GFCI 40.

Thông tin công bố mới đây cho thấy Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) đứng thứ 71 trong 117 trung tâm tài chính được xếp hạng tại GFCI 40. Đây là lần đầu Đà Nẵng xuất hiện trong bảng xếp hạng chính thức.

GFCI đánh giá năng lực cạnh tranh theo năm nhóm nền tảng: môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín quốc tế. Kỳ đánh giá này kết hợp 144 yếu tố định lượng với 39.531 đánh giá từ 6.147 chuyên gia.

Theo ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN, các định chế tài chính, tổ chức phát triển, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia quốc tế đang tìm hiểu cơ hội hợp tác với VIFC-DN trong các lĩnh vực như huy động, quản lý vốn, quỹ đầu tư, tài chính xanh, thị trường carbon, fintech, tài sản số và tokenization. Các đối tác đang từng bước chuyển từ tìm hiểu chính sách, môi trường đầu tư sang nghiên cứu các mô hình hợp tác, sản phẩm tài chính và khả năng triển khai dự án cụ thể tại Đà Nẵng.

Trung tâm được định hướng tập trung vào công nghệ tài chính, tài chính xanh, tài chính thương mại và thử nghiệm các mô hình mới. Các lĩnh vực thu hút vốn gồm hạ tầng, năng lượng, công nghệ, kinh tế xanh, thương mại và du lịch.

Về sản phẩm, ba đề án chủ lực đang được xây dựng gồm thu hút công ty quản lý tài sản, quỹ đầu tư; nghiên cứu thành lập và thí điểm Sở giao dịch hàng hóa; thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện phục vụ giao dịch quốc tế.

Đà Nẵng cũng chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua hợp tác với chuyên gia, tổ chức quốc tế và cơ sở đào tạo. Thành phố đã ký hợp đồng với ba chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm tại các trung tâm tài chính lớn. Đại học Đà Nẵng phối hợp với đối tác thành lập Học viện Fintech và tài chính bền vững để hỗ trợ đào tạo nhân lực.

Thời gian tới, VIFC-DN tiếp tục phối hợp với VIFC-HCMC hoàn thiện quy trình, quy định và cơ chế vận hành; thu hút các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ.

Mục tiêu được đặt ra là hình thành hoạt động tài chính thực chất, tạo thêm kênh huy động vốn và kết nối nguồn lực quốc tế với các dự án, doanh nghiệp tại Đà Nẵng, miền Trung và cả nước.