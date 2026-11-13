Đà Nẵng định hình chiến lược phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo thành phố thăm Trạm Dược liệu Trà Linh.

Theo đánh giá của Thành ủy, thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng trồng, nghiên cứu khoa học, xây dựng thương hiệu và xúc tiến đầu tư đối với sâm Ngọc Linh và các loài cây dược liệu. Vùng định hướng bảo tồn, phát triển sâm và dược liệu có diện tích khoảng 100.000ha. Đến nay, thành phố đã triển khai trồng khoảng 1.000ha sâm Ngọc Linh và 3.000ha cây dược liệu khác; có trên 20 doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm, 9 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ đầu tư và 3 doanh nghiệp đăng ký khảo sát, nghiên cứu đầu tư vùng trồng, chế biến. Tuy nhiên, kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Liên kết chuỗi giá trị thiếu bền vững, hoạt động khai thác, chế biến còn thủ công, sản phẩm chế biến sâu chưa nhiều. Công tác thương mại, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ thương hiệu và đấu tranh chống hàng giả còn khó khăn; nguồn lực đầu tư và nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhân viên Trạm Dược liệu Trà Linh chăm sóc sâm Ngọc Linh.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Vân và các vùng di thực phù hợp, đạt tổng diện tích 8.400ha. Sản lượng sâm củ phấn đấu đạt 60 tấn/năm, với diện tích khai thác khoảng 300ha/năm; tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu đạt ít nhất 30% giá trị sản phẩm. Đối với công tác bảo tồn và phát triển nguồn giống, thành phố định hướng nâng cấp 2 cơ sở bảo tồn nguồn giống gốc sâm Ngọc Linh tại Trạm Dược liệu Trà Linh và Trại Sâm Tắk-Ngo, bảo đảm năng lực sản xuất ít nhất 600.000 cây giống đạt tiêu chuẩn mỗi năm.

Cùng với sâm Ngọc Linh, thành phố đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu tập trung đối với 30 loài dược liệu ưu tiên, tổng diện tích khoảng 6.000ha; phấn đấu 50% cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GMP-WHO và 100% diện tích trồng sâm Ngọc Linh, dược liệu được quản lý, truy xuất nguồn gốc. Đáng chú ý, Nghị quyết đặt mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ít nhất 30% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng trồng dược liệu; riêng vùng trồng sâm Ngọc Linh đạt ít nhất 60%. Thu nhập bình quân của người tham gia phát triển sâm và dược liệu phấn đấu đạt 96 triệu đồng/người/năm.

Sâm Ngọc Linh được bày bán tại chợ phiên Trà Linh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như hoàn thiện quy hoạch, cơ chế, chính sách; đầu tư hạ tầng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo tồn nguồn gen; phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại. Trong đó, thành phố định hướng hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo tiêu chuẩn GACP-WHO, từng bước đầu tư hạ tầng Trung tâm công nghiệp dược liệu tại các khu công nghiệp, ưu tiên Khu kinh tế mở Chu Lai. Bên cạnh phát triển sản xuất, thành phố chú trọng phát huy tri thức bản địa, gắn vùng trồng dược liệu với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch chăm sóc sức khỏe, khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.